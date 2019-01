Fabregas esce dal campo in lacrime | ultima partita al Chelsea e saluto commosso ai tifosi

sportfair

: Ultima partita con la maglia del Chelsea, Fabregas esce in lacrime... ?? (@EmiratesFACup) - Eurosport_IT : Ultima partita con la maglia del Chelsea, Fabregas esce in lacrime... ?? (@EmiratesFACup) - PisuDavi : RT @Eurosport_IT: Ultima partita con la maglia del Chelsea, Fabregas esce in lacrime... ?? (@EmiratesFACup) - ingrogna : RT @Eurosport_IT: Ultima partita con la maglia del Chelsea, Fabregas esce in lacrime... ?? (@EmiratesFACup) -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Cesclascerà ilper approdare alla corte di Henry al Monaco, oggi la suacon i Blues Cescha giocato oggi la suacon il. Il campione spagnolo approderà al Monaco di Henry nelle prossime ore, ma oggi ha disputato l’incontro di FA Cup con la squadra di Sarri, uscendo dalnella ripresa per ilal suo ormai ex pubblico. Asono scappate alcune, visibilmentelo spagnolo nel momento del cambio, ecco il video dell’accaduto.500 games in English football, what an achievement.Thanks for the memories, @cesc4official. pic.twitter.com/masXnuEQuc— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 5 gennaio 2019L'articolodalinalaiVIDEO SPORTFAIR.