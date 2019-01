FA Cup | dopo Manchester United e Chelsea | vince anche l' Arsenal

Maradona - le condizioni di salute del Pibe de Oro dopo le ultime ore di preocCupazione : ultime ore di paura per Diego Armando Maradona con il ricovero a Buenos Aires per una emorragia gastrica, in mattinata è stato dimesso. Lo ha reso noto lo stesso Pibe de Oro, dopo aver lasciato la clinica Olivos, l’ex calcitore del Napoli a una radio locale ha detto di “essere entrato in clinica a 58 anni e di esserne uscito a 50”. Secondo i media locali Maradona avrebbe sofferto di alcune emorrragie gastriche “non ...

Lieto fine per il furto delle chitarre dei Negrita - reCuperati gli strumenti dopo gli appelli social : Il furto delle chitarre dei Negrita si è concluso con un Lieto fine. Gli strumenti sono stati ritrovati in un negozio di Perugia dopo che il chitarrista della band aveva lanciato un appello sui social per allertare tutti coloro che potessero avere delle notizie sull'attrezzatura sottratta. Il ritrovamento è stato reso possibile dalla denuncia di un rivenditore di Perugia che ha intercettato lo scambio illecito proposto da due persone che si ...

Uomini e Donne Giulia e Lorenzo : post dopo registrazione preocCupa davvero : Giulia Cavaglia e Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne, quale futuro per la coppia? Quello che abbiamo imparato a conoscere di Giulia Cavaglia è sufficiente per capire che a Uomini e Donne le cose per Lorenzo Riccardi si stanno mettendo davvero male. La corteggiatrice infatti pur essendo cotta del tronista sembra quasi giunta alla conclusione […] L'articolo Uomini e Donne Giulia e Lorenzo: post dopo registrazione preoccupa davvero proviene da ...

Ski World Cup – Innerhofer non ha dubbi dopo la 2ª prova : “vado forte e ho risparmiato tante energie” : Si conclude la seconda prova di discesa di Bormio della Ski World Cup e Christof Innerhofer esprime solo sensazioni positive Ecco alcune dichiarazioni dopo la seconda prova della discesa di Bormio in programma domani alle ore 11.30: CHRISTOF Innerhofer (Ita) “Sono contento, ho disputato un’altra bella prova. Oggi ho provato qualcosa di diverso e le novità hanno funzionato meglio rispetto a mercoledì. Nel finale ho cercato di risparmiare un ...

Giacomo Urtis gonfio e irriconoscibile dopo un intervento. Fan preocCupati : Giacomo Urtis, il chirurgo estetico della maggior parte dei vip, si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Su Instagram ha iniziato a girare un suo scatto che lo ritrae ancora in ospedale. L’ex concorrente de L’Isola dei famosi è ritratto in ospedale e molti fan sono in apprensione per lui perché appare a dir poco irriconoscibile oltre che indebolito. Giacomo Urtis è stato anche molto criticato per la scelta di utilizzare ancora una volta su ...

Manovra - PD ocCupa l’Aula dopo lo slittamento dei lavori : “Governo offende il Senato” : dopo la sospensione della seduta e lo slittamento del voto di fiducia sulla Manovra al Senato, il gruppo dei senatori Pd, come ha annunciato, ha deciso di occupare per alcuni minuti l’Aula di Palazzo Madama in segno di protesta, come mostrano le immagini tratte dal gruppo Facebook dello stesso Pd. “Una vergogna, il governo offende il Senato”, ha attaccato il capogruppo Andrea Marcucci durante la diretta Fb. L'articolo Manovra, ...

Basket - Brescia in ritiro dopo l’uscita dall’EuroCup. Bryon Allen e Erik Mika sul mercato : dopo la pesante sconfitta con Ulm di ieri sera e l’eliminazione dall’EuroCup 2018-2019, sono ore di grande delusione in casa della Germani Basket Brescia. Nella tarda serata di ieri la società lombarda ha diramato un comunicato per esprimere la profonda insoddisfazione nei confronti della prestazione messa in campo dalla squadra. Nella nota sono evidenziate anche le difficoltà nell’approccio alle partite importanti, già ...

Niki Lauda in ripresa dopo il trapianto polmonare : “Sto reCuperando e dopo cinque mesi di ospedale ora va molto meglio” : Buone notizie sul fronte Niki Lauda. Il 69enne austriaco, tre volte campione del mondo di Formula Uno, è in ripresa dopo il trapianto polmonare di quest’annata così complessa per lui dal punto di vista fisico. Niki si era, infatti, sottoposto ad un delicato intervento lo scorso 2 agosto a causa di problemi respiratori durante l’estate, probabilmente anche legati ai postumi del famoso incidente del 1976 quando riuscì a sopravvivere ...

Pallanuoto femminile - il Setterosa chiude il 2018 in testa all’Europa Cup dopo tre partite molto sofferte : Il Setterosa ha portato a termine la missione: nonostante una partita terribilmente complicata le azzurre hanno vinto contro la Francia un match che alla vigilia sembrava dover essere molto più semplice e sono rimaste a punteggio pieno dopo gli altrettanto sofferti ed importantissimi successi in Olanda ed in casa con l’Ungheria. Il risultato è che le semifinali di Europa Cup sembrano più vicine (in attesa di capire chi la spunterà tra ...

Dopo il Pil - frena il lavoro : ocCupati in calo nel terzo trimestre : MILANO - Il terzo trimestre del 2018, già segnato dallo scivolamento del Prodotto interno lordo in terreno negativo , va in archivio con un segnale di rallentamento anche per il mercato del lavoro. Lo ...

OcCupazione in lieve calo nel terzo trimestre - -0 - 2% - dopo mesi di crescita : dopo mesi di crescita consecutiva, l'Occupazione cala leggermente nel terzo trimestre di quest'anno rispetto al secondo, -0,2%,. Ci sono stati per la precisione 52 mila occupati in meno. In ...

Come reCuperare file cancellato dopo la formattazione : dopo aver effettuato un ripristino alle impostazioni di fabbrica, vi siete ricordati di aver dimenticato di salvare una copia di alcuni dati importanti presenti sul disco di archiviazione e quindi adesso cercate una soluzione che leggi di più...

MotoGp - prosegue il reCupero di Marquez dopo l’operazione : lo spagnolo aggiorna i fan sui social [FOTO] : Il pilota spagnolo ha postato sui social una foto in cui si sottopone ad un trattamento per la spalla operata Marc Marquez corre veloce verso il completo recupero, il pilota spagnolo prosegue la fase di riabilitazione alla spalla sinistra operata qualche settimana fa a Barcellona. Il campione del mondo ha deciso di sottoporsi ad intervento chirurgico per risolvere il problema all’articolazione, ormai malandata dopo le numerose ...