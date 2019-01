FA Cup | Chelsea-Nottingham Forest 2-0 | doppio Morata United | sono 6 di fila

Fa Cup : Morata trascina il Chelsea : Il Chelsea di Maurizio Sarri approda al quarto turno della FA Cup, superando 2-0 il Nottingham Forest. Dopo il rigore fallito alla mezz'ora da Fabregas, bravo il portiere avversario Steele,, i Blues ...

Pronostico Chelsea vs Nottingham Forest - FA Cup 5-1-2019 e Analisi : Chelsea-Nottingham Forest, sabato 5 gennaio. Match di prestigio quello che andrà in scena sabato pomeriggio allo Stamford Brigde tra il Chelsea e Nottingham. I ragazzi di Maurizio Sarri occupano la quarta posizione in Premier e sono reduci dal pareggio casalingo contro il Southampton. Il Forest, in Championship, divide la settima posizione con Birmingham e Queens Park Rangers ed ha sconfitto la capolista Leeds United per 4 a 2 ...

Calcio - Semifinali andata League Cup 2019 : programma - orari e tv di Tottenham-Chelsea e Manchester City-Burton. Come vedere le partite in diretta streaming : Martedì 8 e mercoledì 9 gennaio si giocheranno le Semifinali d’andata della League Cup 2019, la Coppa di Lega inglese che quest’anno è nota anche Come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione. Si incomincia col botto, il big match tra il Tottenham secondo in Premier League e il Chelsea di Maurizio Sarri che insegue il suo primo trofeo oltre la Manica. Il Manchester City, Campione d’Inghilterra, sfiderà invece la rivelazione ...

Fa Cup - le probabili formazioni di Chelsea-Nottingham Forest - 5/1/2019 : probabili formazioni Chelsea-Forest, 3° turno di Fa Cup 2018/2019Capita un po’ tra capo e collo il terzo turno di Fa Cup, con il Chelsea di Sarri che arriva all’appuntamento con qualche giocatore di troppo acciaccato ed un derby con il Tottenham alle porte (oltre i soli tre giorni di riposo dopo la gara con i Saints).Ci sarà quindi ampio ricorso ad una panchina comunque di qualità, così come vi ricorreranno anche gli ospiti (militanti in ...

Premier - il Liverpool vince e resta in scia del City - cade il Chelsea di Sarri : 'Sono preocCupato' : Il City è la squadra più forte del mondo, forse ' il Fulham di Ranieri non va oltre l'1-1 in casa contro il suo passato, il Leicester. La squadra del tecnico romano passa al 42′ grazie ad un'...

Carabao Cup - tutti i risultati degli ottavi : Arsenal e Chelsea avanti - accoglienza da eroe per Lampard : Frank Lampard è tornato a casa e suoi tifosi - guai a chiamarli ex! - lo hanno accolto come meglio non si può: coreografia mozzafiato, testo sentito: "Forever a blue, forever a legend" . Con una sua ...