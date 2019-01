F1 - Mercedes | Wolff detta la condizione per il rinnovo di Bottas | ' Esibirsi al livello

F1 Mercedes - Wolff : «Bottas deve alzare gli standard» : Se riesce a fare tesoro anche dell'esperienza negativa, può anche diventare campione del mondo '. Tutto sulla F1 F1 Mercedes Bottas Wolff Tutte le notizie di Formula 1 Per approfondire

F1 – Wolff ed l rapporto con Niki Lauda - le bellissime parole del team principal Mercedes : “siamo come due fratelli complici” : Wolff ed il rapporto speciale con Niki Lauda: il commento del team principal Mercedes nel bilancio di chiusura del 2018 del team campione del mondo Una stagione ricca di successi per la Mercedes: non può dunque che essere soddisfatto il team principal Toto Wolff. Il manager austriaco, come tutti i più grandi uomini del mondo dello sport, ovviamente, non si accontenta mai e va sempre a caccia di miglioramenti e di ulteriori successi. Il ...

F1 – La Mercedes accanto a Michael Schumacher : il dolce gesto di Lewis Hamilton e Toto Wolff : Un gesto solidale da parte dei due uomini più rappresentativi della Mercedes nei confronti della fondazione di Michael Schumacher: l’azione nobile di Lewis Hamilton e Toto Wolff Di Michael Schumacher, dopo l’incidente sugli sci che 5 anni fa l’ha costretto in un letto nella sua casa di Losanna, non si conoscono i dettagli delle sue condizioni di salute. Del campione di Formula Uno, che per anni ha dominato su tutti i ...

F1 - Wolff e quel dolce pensiero per Schumacher : parole toccanti quelle del team principal della Mercedes : Il manager austriaco ha parlato di Michael Schumacher, sottolineando come manchi moltissimo al team Mercedes “Schumi è sempre nei nostri pensieri“. Lo dice il team principal della Mercedes, Toto Wolff, parlando del sette volte campione del mondo in un’intervista al settimanale tedesco Bild am Sonntag. Lapresse/Photo4 “Michael è sempre presente nella mia vita personale e alla Mercedes. Pensiamo sempre a lui“, ...

F1 - Mercedes - Wolff rilancia Bottas : 'Nel 2019 si riparte da zero - avrà le sue chance per il titolo' : 'È uno sport molto brutale in cui solo i migliori sopravvivono, e loro ne sono ben consapevoli. Viene fatta la selezione dei migliori venti piloti al mondo e ogni anno loro devono dimostrare di ...

F1 - la nuova Mercedes 2019. Toto Wolff ha parlato di un errore di progettazione : è già pretattica verso il Mondiale? : Tempo di pausa e tempo di bilanci nel Circus della Formula 1. Un importante traguardo è stato tagliato: i 100 GP dell’era ibrida. L’idea iniziale era quella di attirare l’attenzione di nuovi costruttori ed avvicinare la massima espressione dell’automobilismo ad un qualcosa legato strettamente alla produzione di serie. Si sperava anche che la competizione potesse offrire degli spunti migliori del dominio Red Bull-Sebastian ...

F1 Mercedes - Wolff : «Ambizione e un buon motore - la ricetta per vincere» : BRACKLEY - Alla Mercedes non basterà un motore affidabile per continuare a vincere, ma servirà tenere alta l'ambizione per fare meglio di tutti i concorrenti. Questa la ricetta di Toto Wolff, team ...

F1 Mercedes - Wolff : «Per vincere ancora serve ambizione e un buon motore» : BRACKLEY - Per continuare la striscia di successi la Mercedes dovrà fare affidamento non solo su un motore affidabile, ma servirà tenere alta l'ambizione a fare meglio di tutti i concorrenti. Questa ...

F1 – Nuovo motore Mercedes - il tecnico Aldo Costa fa chiarezza sulle perplessità di Wolff : “è stato frainteso - ecco perchè” : Aldo Costa, il Nuovo ruolo da consulente tecnico Mercedes e le perplessità di Wolff sul Nuovo motore delle Frecce Argento Serata di premiazioni ieri a Milano: al Garage Italia si è tenuta l’assegnazione dei premi Volante 2018 e Caschi d’oro 2018 di Autosprint. Tanti gli uomini de mondo a quattro ruote presenti alla serata, oltre Arrivabene, Leclerc e Giovinazzi, in sala era presente anche Aldo Costa, in rappresentanza della ...

F1 – Nuoto motore Mercedes - il tecnico Aldo Costa fa chiarezza sulle perplessità di Wolff : “è stato frainteso - ecco perchè” : Aldo Costa, il nuovo ruolo da consulente tecnico Mercedes e le perplessità di Wolff sul nuovo motore delle Frecce Argento Serata di premiazioni ieri a Milano: al Garage Italia si è tenuta l’assegnazione dei premi Volante 2018 e Caschi d’oro 2018 di Autosprint. Tanti gli uomini de mondo a quattro ruote presenti alla serata, oltre Arrivabene, Leclerc e Giovinazzi, in sala era presente anche Aldo Costa, in rappresentanza della ...

F1 Mercedes - Wolff : «Ad Abu Dhabi il mio ginocchio ha fatto crack» : ROMA - È stato costretto con le stampelle per qualche giorno dopo i festeggiamenti della Mercedes ad Abu Dhabi, dove la scuderia tedesca ha celebrato la vittoria di Hamilton nel mondiale piloti e ...

F1 - Wolff chiama Mick Schumacher in Mercedes : “forse un giorno potrebbe correre con noi…” : Il team principal della Mercedes ha parlato alla cerimonia di premiazione della FIA, paventando la possibilità che un giorno Mick Schumacher corra per la propria scuderia Un titolo europeo di F3 già in tasca, così come un sedile per la prossima Formula 2. Mick Schumacher va di fretta, proseguendo nel suo percorso verso la Formula 1, unico grande obiettivo della sua giovane carriera. AFP/LaPresse I requisiti ci sono tutti, gli occhi dei big ...

F1 - le parole di Wolff sul nuovo motore spaventano la Mercedes : buone notizie per la Ferrari? : Il team principal della Mercedes ha parlato in occasione di un evento organizzato da uno degli sponsor del team di Brackley, soffermandosi sul nuovo motore 2019 Non arrivano buonissime notizie dal quartier generale della Mercedes, visto che il nuovo motore che sta nascendo a Brixworth ha già subito alcune battute d’arresto. photo4/Lapresse Voci e indiscrezioni comunque da prendere con le pinze, visto che difficilmente notizie così ...

F1 - festeggiamenti sfrenati per Toto Wolff : il team principal della Mercedes si lesiona il ginocchio : Presentatosi ad un evento dello sponsor Hewlett-Packard in stampelle, Wolff ha rivelato di essersi infortunato per aver esagerato nei festeggiamenti Serio infortunio per Toto Wolff, presentatosi in stampelle all’evento organizzato dallo sponsor Hewlett-Packard. Il team principal della Mercedes, non nuovo a guai fisici, ha rivelato di essersi lesionato il ginocchio per via degli esagerati festeggiamenti messi in atto dopo la vittoria ...