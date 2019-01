Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Biglietti Inter-Rapid Vienna - Europa League : vendita libera dal 17 gennaio : L’Inter, dopo essere stata eliminata dalla UEFA Champions League, è approdata in Europa League. I nerazzurri affronteranno il Rapid Vienna ai sedicesimi di finale della competizione. Il match di andata verrà disputato in Austria il 14 febbraio all’Allianz Stadion, mentre la partita di ritorno sarà giocata a San Siro il 21 febbraio. In vista della sfida casalinga, la società ha già aperto la vendita dei Biglietti. La Fase 1 prevede la prelazione ...

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Napoli e Inter : occasione Europa League? : La Juventus sembra essere irraggiungibile ma, in seconda fascia, Inter e Napoli appaiono le favorite per occupare i due gradini del podio finale della serie A. Squadre attrezzate per un campionato di vertice, in Europa hanno fatto un po’ di fatica, terminando entrambe terze nei rispettivi gironi. Adesso l’occasione Europa League per entrambe.I partenopei hanno chiuso il 2018 un po’ in sordina, con la sconfitta nello scontro diretto a San Siro ...

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Pallanuoto - il 2019 dell’Italia : Europa Cup - World League e Mondiali. Settebello e Setterosa a caccia del pass per Tokyo 2020 : Anche per la Pallanuoto il 2019 vedrà la distribuzione dei primi pass olimpici: Settebello e Setterosa hanno chiuso al meglio il vecchio anno solare e sono in piena lotta per staccare subito il biglietto per Tokyo 2020. Certo il cammino in Europa Cup è solo agli inizi, ma le nostre due Nazionali hanno ben figurato e fanno ben sperare per il prossimo futuro. La Nazionale femminile ha vinto tre partite pesantissime in Europa Cup e già a metà mese ...

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...