tp24

: “EricèNatale – Il borgo dei presepi”: gli ultimi appuntamenti - BeliceIt : “EricèNatale – Il borgo dei presepi”: gli ultimi appuntamenti - Tp24it : “EricèNatale - Il borgo dei presepi”: gli ultimi appuntamenti - LaSberla : “EricèNatale – Il borgo dei presepi”: gli ultimi appuntamenti -

(Di sabato 5 gennaio 2019) La Compagnia, nata nel 1987, ha un'intensa attività artistica in giro per il mondo con concerti e spettacoli in festival e rassegne di grande prestigio. La Befana si festeggia con eventi dedicati ...