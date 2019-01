Emergenza freddo | Paragone M5s | “Nei mesi invernali fermiamo gli sfratti Lo chiedo a

Maltempo - avviato Piano Emergenza freddo a Ladispoli : L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che è stato avviato il Piano di emergenza per i senza tetto in coincidenza con l’arrivo del freddo invernale ed il brusco abbassamento delle temperature. “In collaborazione con la Croce Rossa di Santa Severa e la Protezione civile comunale di Ladispoli – spiega l’assessore alle politiche sociali, Lucia Cordeschi – abbiamo avviato il progetto di assistenza per ...

Maltempo Messina : il Comune attiva il piano di Emergenza freddo per senzatetto : E’ stato attivato stamani dal Comune di Messina il piano per l’emergenza freddo rivolto alle persone senza fissa dimora. Dopo il bollettino diramato ieri dalla Protezione Civile, che prevede nevicate nelle prossime 24-36 anche a bassa quota, l’amministrazione ha contattato diverse associazioni di volontariato che si sono rese disponibili per l’assistenza ai clochard. Ampliate le disponibilità dei posti sia presso il ...

Freddo polare - Emergenza neve al Sud : Appennino sommerso - un morto e traffico in tilt. Domani bufere anche a Napoli - Palermo - Bari - Catania - Messina e Taranto : 1/49 Altamura ...

Emergenza freddo a Roma - Comune apre stazione Fs laziali ai senzatetto : Circa 20 posti letto per i clochard a Termini, lato via Giolitti. Ieri la morte di un polacco su una panchina di piazza Lotto a Tor Marancia

Emergenza freddo a Napoli - apertura notturna delle stazioni Metro per i senzatetto : Proseguono, a causa del perdurare dell' ondata di freddo , le aperture notturne delle stazioni Museo e Municipio della Metro Linea 1 di Napoli, per ospitare le persone senza fissa dimora . A partire ...

Maltempo - Emergenza freddo : appello della comunità di Sant’Egidio : All’inizio della prima ondata di freddo, che già ha ucciso due senza dimora a Roma e Milano, la comunità di Sant’Egidio invita i cittadini a mobilitarsi per portare aiuti e supportare i volontari con un appello urgente: “Chiunque può dare una mano. Occorre non restare indifferenti, per evitare che l’ondata di freddo prevista e il clima rigido che ci attende fino alla fine dell’inverno provochi nuove vittime. Ognuno ...

Emergenza freddo - morti due clochard. Neve al Sud : più servizi per i senzatetto : Le vittime a Milano e a Roma. Napoli apre le stazioni della metropolitana, Palermo rafforza mense e dormitori

Verona : Emergenza freddo - dal primo dicembre 220 posti letto per i senza tetto (2) : (AdnKronos) - Il servizio di assegnazione dei posti sarà gestito dallo Sportello Unico Accoglienza, che già coordina le richieste durante il resto dell’anno. Proseguirà, inoltre, il servizio delle mense. Agli ospiti degli asili notturni sarà sempre garantita la cena. A cinque utenti del Samaritano,