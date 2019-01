Elisabetta Gregoraci | news dalla Thailandia | il messaggio di Mara Venier

Paura per Elisabetta Gregoraci : “Bloccata in Thailandia per la tempesta. Sono in albergo al sicuro - ma situazione non è bella” : Migliaia di turisti Sono bloccati in Thailandia a causa di una forte perturbazione che ha causato, finora, tre vittime. In queste ore la tempesta tropicale Pabuk è stata declassata a depressione dal Dipartimento meteorologico locale. Aeroporti e servizi di traghetti stanno tornando, poco a poco, alla normalità. Su un’isola c’è anche la showgirl Elisabetta Gregoraci, che ha condiviso sui social la sua Paura: “Sono in albergo e ...

Tempesta Pabuk - Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia : La Tempesta Pabuk che ha colpito la Thailandia continua a creare disagi. Anche ai vip come Elisabetta Gregoraci, l'ex moglie di Flavio Briatore che alloggia al Ritz Carlton di Koh Samui."Sarei dovuta partire per Singapore ma sono rimasta bloccata qui, il mio volo è stato cancellato. Sono al sicuro, sono in albergo, però non si può uscire. La situazione non è bella. Speriamo che non vada via la luce così come dicono", racconta ai suoi con un ...

Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia dalla tempesta tropicale Pabuk : Piccola disavventura per la ex co-conduttrice di Made in sud, Elisabetta Gregoraci, che è rimasta bloccata in Thailandia. Tutto questo è successo a causa della tempesta tropicale Pabuk, che si è abbattuta con inaudita violenza sul paese asiatico e ha provocato la cancellazione di parecchi voli riuscendo a bloccare migliaia di persone fra cui anche alcune celebrity che volevano trascorrervi le festività natalizie.Ha spiegato la Gregoraci ...

Elisabetta Gregoraci BLOCCATA IN THAILANDIA / Video - 'E' arrivato Pabuk - bisogna stare al riparo' : ELISABETTA GREGORACI BLOCCATA dalla tempesta tropicale in THAILANDIA, posta Video su Instagram per tranquillizzare i fan: 'Sono al riparo in albergo'

Elisabetta Gregoraci - ansia e paura : «Sono bloccata in Thailandia dalla tempesta» : ansia per Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia dalla tempesta. L?ex moglie di Flavio Briatore è bloccata in Thailandia e non può più fare rientro in Italia. Tutta...

Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia : la showgirl non può tornare in Italia : Elisabetta Gregoraci in Thailandia: bloccata dalla tempesta tropicale Ore difficili per Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore è bloccata in Thailandia e non può più fare rientro in Italia. Tutta colpa della tempesta tropicale Pabuk che si è abbattuta sul paese e ha portato alla cancellazione dei numerosi voli. Secondo gli esperti si tratta […] L'articolo Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia: la showgirl non può ...

Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia a causa di un uragano devastante : aerei cancellati e tanta paura per la showgirl [VIDEO] : Elisabetta Gregoraci sarebbe dovuta tornare in Italia ieri, ma un uragano la tiene bloccata nel suo hotel in Thailandia dove ha soggiornato in questi giorni: il messaggio della showgirl sui social Dopo giorni di relax e sole, Elisabetta Gregoraci vede concludersi male la sua vacanza in Thailandia. La splendida showgirl italiana è rimasta bloccata in hotel a causa di un devastante uragano tropicale, che non le ha permesso di ripartire alla ...

Elisabetta Gregoraci dalla Balivo mia madre era la mia migliore amica : La showgirl Elisabetta Gregoraci da Caterina Balivo ricorda la mamma, venuta a mancare qualche giorno prima del suo matrimonio della sorella Marzia. La Gregoraci è stata ospite di Caterina Balivo nel programma “Vieni da me”, dove ha parlato della sua vita privata e fatto qualche accenno alla sua situazione sentimentale dopo la separazione dall’ex marito Flavio Briatore. Le lacrime scendono quando parla della mamma: “Era una donna meravigliosa, ...

Vieni da me Elisabetta Gregoraci in lacrime per la mamma : Elisabetta Gregoraci dalla Balivo ricorda la mamma, venuta a mancare qualche giorno prima del suo matrimonio della sorella Marzia. La Gregoraci è stata ospite di Caterina Balivo nel programma “Vieni da me”, dove ha parlato della sua vita privata e fatto qualche accenno alla sua situazione sentimentale dopo la separazione dall’ex marito Flavio Briatore. Le lacrime scendono quando parla della mamma: “Era una donna meravigliosa, la mia migliore ...

Elisabetta Gregoraci a 'Vieni Da Me' si commuove nel ricordo della madre : Elisabetta Gregoraci è stata ospite del programma condotto da Caterina Balivo, 'Vieni Da Me', nel quale ha avuto modo di porre l'accento sulla sua carriera lavorativa e sulla sua vita privata. La presentatrice ha parlato della sua famiglia, in particolare del rapporto con la madre venuta a mancare in giovane età nel 2010. Elisabetta nel ricordare la madre ha avuto un momento di commozione poiché la considerava anche "un'amica" con la quale ...

Vieni da me - Caterina Balivo e il raptus : 'Auguri Frizzi!' - lo sconcerto di Elisabetta Gregoraci : Inspiegabile gaffe a Vieni da me . La conduttrice Caterina Balivo, durante l'intervista , commovente, ad Elisabetta Gregoraci , presa da strano entusiasmo grida: 'Buon anno Frizzi!'. Sì, proprio il ...

Vieni da me - Caterina Balivo e il raptus : "Auguri Frizzi!" - lo sconcerto di Elisabetta Gregoraci : Inspiegabile gaffe a Vieni da me. La conduttrice Caterina Balivo, durante l'intervista (commovente) ad Elisabetta Gregoraci, presa da strano entusiasmo grida: "Buon anno Frizzi!". Sì, proprio il Fabrizio Frizzi indimenticabile conduttore Rai scomparso lo scorso marzo. Leggi anche: Gregoraci, il crol

Elisabetta Gregoraci - lacrime in tv per la mamma : «Era la mia amica più grande» : Commozione per Elisabetta Gregoraci in televisione mentre ricorda la mamma , venuta a mancare qualche giorno prima del suo matrimonio della sorella Marzia. Elisabetta è stata ospite di Caterina Balivo ...

Elisabetta Gregoraci : "A Libero mi trovai bene. Se la Vento non voleva stare sotto al tavolo poteva dire di no" : Elisabetta Gregoraci ricorda a Vieni da me l’esperienza a Libero del lontano 2004 e risponde alle critiche rivolte da Flavia Vento a Teo Mammucari. prosegui la letturaElisabetta Gregoraci: "A Libero mi trovai bene. Se la Vento non voleva stare sotto al tavolo poteva dire di no" pubblicato su Gossipblog.it 02 gennaio 2019 16:40.