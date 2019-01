DONNA MUORE ABBANDONATA Raffaela | il mistero della solitudine è più grande della tua

Milano - DONNA MUORE sola e povera : i vicini scoprono che è milionaria : Settantottenne originaria di Tripoli, arrivata in Italia alla fine degli Anni Sessanta, erede di un grosso patrimonio immobiliare lasciato dal compagno deceduto venti anni fa. E' la trama di una ...

Sassari - DONNA MUORE in ambulanza : la procura apre un'inchiesta - : Sul corpo di Giuseppina Mellino è stata disposta l'autopsia. La 44enne di Siligo è morta il 31 dicembre dentro un mezzo di soccorso che la stava trasportando all'ospedale della città sarda

Esplode la bombola del gas in cucina - crolla l'abitazione : muore una DONNA : Una donna di 82 anni è morta stamane ad Aradeo, in provincia di Lecce, a causa dell'esplosione di una bombola di gas nella sua abitazione che si trova in via Silvio Pellico. La deflagrazione, avvenuta ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 dicembre : Muore la DONNA abbandonata nell’ospedale tra le formiche : Napoli Coperta di formiche, è morta. “In corsia anche l’infezione” Sanità – La 71enne cingalese, filmata piena di insetti in ospedale, si è aggravata dopo un trasferimento. L’avvocato integra la denuncia, attesa l’autopsia di Vincenzo Iurillo Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Cura omeopatica/1. “Violenza negli stadi. La svolta di Salvini: ‘Incontrerò gli ultrà’” (La Stampa, 28.12). Poi, per combattere la mafia, ...

Carate Brianza - anziani in auto si schiantano dopo la messa : muore una DONNA : Ha avuto conseguenze fatali il grave incidente accaduto sabato sera a Carate Brianza: due auto si sono scontrate frontalmente e sono finite contro il muro di recinzione di una villetta. Le ferite ...

Foligno - DONNA abbandonata vicino all’ospedale muore poco dopo : ipotesi overdose : Una donna di quaranta anni è morta dopo essere stata lasciata da qualcuno, nella notte tra venerdì e sabato, vicino al pronto soccorso di Foligno (Perugia). Probabilmente a ucciderla una overdose. Sono in corso le indagini dei carabinieri per rintracciare l’auto che si è allontanata dopo aver scaricato il corpo.Continua a leggere

Incidente a Castellamonte il giorno di Natale : muore un 25enne - ferita la DONNA che era con lui : Dramma in provincia di Torino: il giovane era a bordo di una Citronen quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'altra auto. Nel terribile impatto il giovane ha perso la vita nonostante l'arrivo dei soccorritori. ferita una donna che era a bordo del veicolo ed un uomo che si trovava nella carreggiata opposta.Continua a leggere

DONNA precipita dal quarto piano e muore : fermato il compagno : I carabinieri di Scalea, in provincia di Cosenza, hanno fermato con l'accusa di omicidio un uomo di 26 anni. Secondo gli...

