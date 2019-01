Domenica In | tutti gli ospiti | da Anna Valle a Lino Banfi con un ruolo speciale

"C'è spazio per tutti!" - lo spettacolo nato dal libro di Leo Ortolani - Domenica 6 gennaio 2019 - al Teatro al Parco : Con 'C'è spazio per tutti' fumetto e musica, um­orismo e poesia, si fondono in uno spettacolo curioso, divertente e al tempo stesso attuale, una riflessione sulla scienza e sulla tecni­ca in ...

Ascolti Tv Domenica 30 dicembre 2018 - Se Dio Vuole vince sempre Rai1. Che tonfo Victoria! Galeazzi commuove tutti : Ascolti Tv domenica 30 dicembre 2018. Su Rai1 il film Se Dio Vuole con Alessandro Gassmann e Marco Giallini fa 4 milioni di spettatori di media e con il 18% di share vince la prima serata. Clamoroso ...

Giampiero Galeazzi sulla sedia a rotelle a Domenica In commuove tutti : Mara Venier lo abbraccia : «Ti voglio bene» : Tornare a vedere insieme Giampiero Galeazzi e Mara Venier a Domenica In. E' stata una partecipazione toccante, in sedie a rotelle, quella di Giampiero Galeazzi a Domenica In. Il noto giornalista...

Galeazzi a Domenica In commuove tutti : "Mi restano da fare gli ultimi 500 metri" : Le parole del giornalista che, ospite di Mara Venier, ha fatto riferimento a una metafora sportiva per parlare dei problemi...

Una lunga vacanza dopo Pasqua ma molte feste cadono di Domenica : tutti i ponti e le festività del 2019 : Possibilità di un lungo ponte da Pasqua al 1 maggio. Ma l'Epifania, il 2 giugno e l'8 dicembre arrivano di domenica

Offerte Domenica 16 : GoPro - Smartphone Huawei - Smartwatch e tutti gli sconti del Natale! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella leggi di più...

Avvicinamento al Natale : tutti gli eventi che animeranno la Domenica nella provincia di Savona : A 9 giorni dal Natale, non mancano i grandi eventi di Avvicinamento alla festa per eccellenza nella provincia di Savona: Savona : come da tradizione torna domenica 16 dicembre a Savona la cerimonia ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : tutti gli italiani in gara Domenica 16 dicembre. Gli orari e il programma completo : Domani 16 dicembre sarà l’ultima giornata dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Si chiude questa rassegna iridata e i fari saranno tutti puntati su Gregorio Paltrinieri che sarà nella finale dei 1500 stile libero per giocarsi le sue carte e provare a riportare l’iride in Italia. L’ucraino Mykhailo Romanchuk però è il favorito della vigilia. Il classe ’96 è stato impressionante nel corso delle batterie e non sarà ...

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 15 e Domenica 16 dicembre in Riviera e Côte d'Azur : 'BordiChristmas 2018': giornata dedicata allo shopping natalizio, ricca di eventi rivolti ai bambini e agli adulti con spettacoli di animazione e giocoleria, cori gospel, mercatini di Natale e ...

Domenica Live - Barbara d'Urso inarrestabile : tutti gli ospiti e le esclusive : Intervista di coppia a Elia Fongaro e Jane Alexander, la replica dell'uomo da cui Paola Caruso aspetta un figlio, e poi...

Domenica In : tutti gli ospiti del pomeriggio di Rai 1 : ospiti di questa nuova puntata: Patty Pravo, Max Biaggi, Enrico Brignano, Gabriel Garko, Miriam Leone, Riccardo Scamarcio, Ottavia Fusco

Wind Domenica 9 dicembre regala a tutti i clienti un giorno di Internet : Mentre ci apprestiamo ad entrare nel clima natalizio, il team di Wind ha già pronto un primo regalo per festeggiare il periodo più bello dell'anno L'articolo Wind domenica 9 dicembre regala a tutti i clienti un giorno di Internet proviene da TuttoAndroid.

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 5 a Domenica 9 dicembre in Riviera e Côte d'Azur : Villaggio di Natale con attività gratuite, addobbi e spettacoli magici. Port Hercule, fino al 6 gennaio , più info , 18.00 . Per la Festa di Natale del Comites del Principato di Monaco, concerto ...

