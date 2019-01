Di Maio alla Pernigotti | ' Governo al fianco dei lavoratori'

Di Maio alla Pernigotti : 'deve restare a Novi ligure' : Il ministro del Lavoro incontra i dipendenti e promette una trattativa ad oltranza. Martedì ci sarà un incontro al ministero per fare il punto con eventuali acquirenti. Fra questi il gruppo Sperlari. ...

Decreto Sicurezza - la Toscana farà ricorso alla Corte costituzionale Le tensioni fra Salvini e Conte-Di Maio : Il governatore Enrico Rossi annuncia che lunedì la sua Giunta approverà una delibera per presentare ricorso contro le norme volute dal ministro dell’Interno Salvini

Migranti - Di Maio : "Malta faccia sbarcare donne e bambini dalla Sea Watch - li prendiamo noi". Salvini sbotta : "Basta ricatti" : Il vicepremier pentastellato dopo una telefonata con il premier Conte sblocca la situazione della nave della ong con 32...

Di Maio : “Malta faccia sbarcare donne e bambini dalla Sea Watch - noi li accoglieremo” : L’odissea dei 32 migranti bloccati nel Mediterraneo a bordo della nave Sea Watch3 continua. «Due navi ai confini dell’Europa. Ancora una volta solo l’Italia viene chiamata in causa» scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. «Malta non fa attraccare le imbarcazioni nonostante siano nelle loro acque territoriali a un miglio dalla costa. Tutta...

Giuseppe Conte - dalla Germania la bomba su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Cosa gli ho chiesto di fare" : La bomba di Giuseppe Conte su Matteo Salvini e Luigi Di Maio, direttamente dalla Germania. Intervistato dal prestigioso settimanale Die Zeit, il premier svela come sono andate veramente le cose sulla trattativa con la Commissione Ue sulla manovra: "Ho esortato i miei due vicepremier, il ministro Sal

Sondaggio Bimedia - Luigi Di Maio e M5s lontani 10 punti dalla Lega. Pd e Forza Italia - numeri da funerale : Sale lo spread nei sondaggi tra Lega e M5s. Secondo la rilevazione di Bimedia, se si votasse oggi per le elezioni europee, il partito di Matteo Salvini raccoglierebbe il 33,7%, quasi 10 punti in più su quello guidato da Luigi Di Maio: i 5 Stelle si fermano infatti al 24,8%, ben al di sotto del risul

Tennis - ATP Brisbane 2019 : Rafael Nadal dà forfait. Problemi alla coscia per il Maiorchino : Rafael Nadal non prenderà parte al torneo ATP di Brisbane: il Tennista iberico ha annunciato il suo forfait nel corso di una conferenza stampa nel quale ha affermato di avere ancora Problemi alla coscia sinistra. Al suo posto entrerà nel main draw il nipponico Taro Daniel, che da lucky loser avrà accesso diretto al secondo turno, dove affronterà il transalpino Jo-Wilfried Tsonga. In conferenza stampa il maiorchino ha spiegato i motivi della ...

Augusto Minzolini contro Di Maio e Di Battista : "Tagliano gli stipendi ma loro non rinunciano alla pensione" : Forse non tutti lo sanno ma i "puri" pentastellati Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non hanno certo rinunciato alla loro pensione da parlamentare. A rivelare il retroscena sui due grillini è Augusto Minzolini, ex senatore di Forza Italia. Lo stesso vicepremier 5 stelle, infatti, ha pubblicato

MATTARELLA - DISCORSO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE/ Video - Di Maio e il saluto alla 'signora Anna' : Messaggio FINE ANNO di Sergio MATTARELLA, DISCORSO CapodANNO 2019 diretta streaming Video: PRESIDENTE Repubblica lancia stoccate su Manovra e Non Profit

Manovra - i 10 assenti al voto alla Camera. Il 'ministro' Lorenzo Fioramonti pugnala Luigi Di Maio : La Manovra è legge, ma alla Camera mancano all'appello 35 voti tra Lega e M5s . Sono stati 313 sì a Montecitorio, rispetto a una maggioranza teorica di 352 deputati. Soprattutto, verbali alla mano, ...

La manovra alla Camera. Salvini e Di Maio la difendono - Fi attacca - il Pd prepara la piazza : Oggi alla commissione Bilancio il testo della manovra che poi andrà in aula domani per la terza lettura e sabato per il voto finale -