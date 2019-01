Delitti del mostro di Firenze | svolta nel 2019 Due filoni d' indagine al

OMICIDIO PIERSANTI MATTARELLA : RIPARTE CACCIA A UOMO 'NERO'/ Vecchi Delitti Nar : legame mafia-estrema destra? : OMICIDIO PIERSANTI MATTARELLA: RIPARTE la CACCIA al killer dell'UOMO nero. Vecchi delitti dei Nar: legame tra mafia ed estrema destra?

Malaparte : “Citazioni ed altri Delitti” - il loro terzo album : Da mercoledì 2 gennaio disponibile su tutte le piattaforme “Citazioni ed altri delitti”, il terzo album dei Malaparte, band hard-rock

I Delitti del BarLume - Hasta pronto Viviani - su Sky Cinema 1 i quattro vecchini volano fino in Argentina : Una nuova indagine, ma la novità del secondo film-tv de I delitti del BarLume in onda questa sera, 1° gennaio 2019, alle 21:15 su Sky Cinema 1, è la location. I quattro vecchini protagonisti della serie tv tratta dai libri di Marco Malvaldi si spostano infatti a Buenos Aires, in Argentina.I delitti del BarLume-Hasta pronto Viviani, la trama ...

I Delitti del BarLume - stasera su Sky Cinema «Hasta pronto Viviani!» : Dopo Il Battesimo di Ampelio, la prima delle nuove storie de I Delitti DEL BarLume,arriva a Capodanno il secondo appuntamento con l’ormai familiare e a volte letale provincia toscana della serie di gialli a tinte...

Delitti in 3D indietro nel tempo - il teatro virtuale della Scientifica : "Il progresso altro non è che un'utopia che si fa storia". Così il direttore centrale anticrimine, prefetto Vittorio Rizzi, ha presentato oggi a Roma, presso la sede della Direzione Centrale ...

Carabinieri - numeri da record nel 2018. Quasi trecento arresti - Delitti scesi del 12 per cento : ASCOLI PICENO I Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, anche quest'anno impegnati a contrastare giornalmente il crimine e i traffici illegali, hanno raggiunto risultati definiti '...

I Delitti del Barlume : a Natale e a Capodanno due nuove storie : I Delitti del Barlume Tornano I Delitti del Barlume, la serie di gialli a tinte comedy tratta dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore. Due le nuove storie, con la prima – Il Battesimo di Ampelio - attesa al debutto stasera, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Il secondo appuntamento in prima visione sarà invece in onda a Capodanno, quando sarà la volta di Hasta Pronto Viviani. Invariata la formula narrativa: fra sparizioni, ...

I Delitti del Barlume : a Natale e a Capodanno due nuove storie : I Delitti del Barlume Tornano I Delitti del Barlume, la serie di gialli a tinte comedy tratta dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore. Due le nuove storie, con la prima – Il Battesimo di Ampelio - attesa al debutto stasera, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Il secondo appuntamento con le nuove storie della fiction sarà invece in onda a Capodanno, quando sarà la volta di Hasta Pronto Viviani. Invariata la formula narrativa: ...

Cast e personaggi de I Delitti del BarLume : Il battesimo di Ampelio è l’episodio in onda a Natale su Sky Uno : Da Pineta all'Argentina con furore, Cast e personaggi de I Delitti del BarLume sono pronti a tornare in scena e Sky ospiterà i nuovi "episodi" proprio oggi, 25 dicembre, e poi martedì prossimo, giorno 1 gennaio, per la felicità di tutti coloro che amano passare le feste davanti alla tv. Ad andare in onda in questo giorno di Natale sarà il primo dei due episodi della nuova stagione e, in particolare, quello dal titolo "Il battesimo di ...

I Delitti del BarLume - su Sky Cinema a Natale e Capodanno due nuovi episodi : Torna a Natale la divertente, ormai familiare e a volte letale provincia toscana raccontata da I Delitti DEL BarLume, la serie di gialli a tinte comedy produzione originale Sky realizzata con Palomar dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore. Due...

I Delitti del BarLume - torna su Sky il “Barre” che fa morire (anche dalle risate) : a Pineta ammazzano anche il prete e i “Bimbi” vanno in Argentina : Ancora qualche ora e scoppierà di nuovo l’estate. Succede – come ogni anno di questi tempi – a Pineta, località balneare la cui media di omicidi ormai fa spregio all’intero Honduras. All’ora di cena del giorno di Natale, gli abbonati SkyCinema avranno finalmente la scusa per levarsi dal tavolino per poggiare gli occhi – strabuzzanti di brodi, lessi e zucchero a velo – sui Delitti del BarLume, il barre della west coast ...

Da Pineta all'Argentina - le nuove avventure de 'I Delitti del BarLume' : Torna a Natale e Capodanno la divertente, ormai familiare e a volte letale provincia toscana raccontata da 'I delitti del BarLume', scritta e diretta da Roan Johnson. La serie di gialli a tinte comedy ...

Natale e Capodanno con i Delitti del BarLume : Sky lancia due nuovi episodi con Corrado Guzzanti guest star : Natale e Capodanno con un regalo speciale da parte di Sky che ai propri abbonati ha messo sotto l'albero due nuovi episodi de I Delitti del BarLume. La serie tv ispirata ai romanzi di Marco Malvadi e ambientata nella provincia toscana è pronta a tornare sul piccolo schermo gli episodi dal titolo Il battesimo di Ampelio e Hasta Pronto Viviani, il primo in onda il 25 dicembre e il secondo proprio a Capodanno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e ...

I Delitti del BarLume - su Sky torna il “Barre” che fa morire (anche dalle risate) : a Pineta ammazzano anche il prete e i “Bimbi” vanno in Argentina : Ancora qualche ora e scoppierà di nuovo l’estate. Succede – come ogni anno di questi tempi – a Pineta, località balneare la cui media di omicidi ormai fa spregio all’intero Honduras. All’ora di cena del giorno di Natale, gli abbonati SkyCinema avranno finalmente la scusa per levarsi dal tavolino per poggiare gli occhi – strabuzzanti di brodi, lessi e zucchero a velo – sui Delitti del BarLume, il barre della west coast ...