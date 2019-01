Decreto Sicurezza | Regione Toscana | Pronto ricorso alla Consulta

Decreto Sicurezza - la Toscana farà ricorso alla Corte Costituzionale | E ora che cosa succede? : Contro il Decreto Sicurezza del Governo la Regione Toscana farà ricorso alla Corte Costituzionale, con una delibera che sarà approvata nella seduta di Giunta di lunedì prossimo. Lo annuncia il ...

Decreto Sicurezza - monsignor Bagnasco : "Sì alla obiezione di coscienza" - la Chiesa con Orlando e De Magistris : Dalla Chiesa "sì all'obiezione di coscienza" dei sindaci ribelli contro il Decreto Sicurezza. È il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente dei Vescovi europei, a entrare a gamba tesa contro Matteo Salvini dopo la rivolta di Leoluca Orlando a Palermo e Luigi De Magistris a Napol

Decreto Sicurezza - la Regione Toscana farà ricorso alla Consulta. Rossi : “Legge disumana” : Contro il Decreto Sicurezza del Governo la Regione Toscana farà ricorso alla Corte Costituzionale, con una delibera che sarà approvata nella seduta di Giunta di lunedì pRossimo. Lo annuncia in una nota il presidente Toscana Enrico Rossi, confermando il pieno sostegno alla protesta dei sindaci che, dice, «fanno bene a ribellarsi ad una legge disuman...

Governatori contro il Decreto Sicurezza. Enrico Rossi : "Regione Toscana farà ricorso alla Consulta" : Dopo i sindaci si muovono i Governatori contro il Decreto Sicurezza. Già ieri Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, aveva detto che sono in corso le valutazioni per un ricorso alla Corte Costituzionale contro il provvedimento. Decisione che, annuncia il governatore della Toscana Enrico Rossi, sarà presa lunedì in Toscana.contro il Decreto Sicurezza del Governo, infatti, la Regione Toscana farà ricorso ...

Decreto Sicurezza : Centoz : "non mi piace - ma lo applico" Aosta - La riduzione dei flussi di migranti sta creando le prime conseguenze anche ... : ... di una scelta etica, di una contrapposizione tra il bene e del male, senza rendersi conto che la politica è chiamata a scegliere tra soluzioni diverse, tutte con i loro pro e contro". Su un altro ...

Pizzarotti contro il Decreto Sicurezza : "Ma non farò come Orlando" : Il sindaco di Parma, ex M5S, attacca Salvini: "decreto contro gli italiani. Ma non è giusto per un sindaco non rispettare una legge dello Stato. Il Movimento 5 Stelle? Ormai è il Movimento di Di Maio. ...

Il sindaco di Avola a favore del Decreto Sicurezza Salvini : Il sindaco di Avola a favore del Decreto Sicurezza. Luca Cannata: “un testo migliorabile, ma necessario”

Sul Decreto Sicurezza interviene anche Bagnasco : “Serve giudizio di coscienza”. E il Piemonte pensa a un ricorso : La polemica sul decreto sicurezza non si placa. Dopo la rivolta dei sindaci e il botta e risposta con il ministro Salvini oggi scende in campo anche l’ex presidente della Cei, il cardinale Bagnasco. «Penso che nessuno voglia essere sovversivo, ma ci sono problemi che richiedono giudizi di coscienza» dice. I sindaci «dovranno prendere le loro decisi...

Palermo - Sit-In contro il Decreto Sicurezza - Orlando ritrova i suoi palermitani (VIDEO) : Palermo si unisce al proprio sindaco e grida contro il decreto sicurezza Nonostante il freddo e la pioggia si è affollata rapidamente piazza Pretoria, davanti al Municipio di Palermo, per il Sit-In, nato spontaneamente sui social, contro il decreto sicurezza nella parte che riguarda i migranti. Il sindaco Leoluca Orlando torna ad attaccare il governo mentre l’arcivescovo Corrado Lorefice invita a non rimanere in silenzio davanti a “disumani ...