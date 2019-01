Decreto sicurezza | cosa succede dopo le mosse di sindaci e governatori

Decreto sicurezza - Rossi : “Lunedì via al ricorso alla Corte Costituzionale”. Salvini : “Pensi ai 119mila poveri in Toscana” : Il ricorso della Regione Toscana alla Corte costituzionale sul Decreto Sicurezza è già pronto. Ad annunciarlo è il presidente Enrico Rossi: il testo verrà portato in giunta il 7 gennaio per essere approvato. Rossi dice quindi di schierarsi con i sindaci che si ribellano a una “legge disumana che mette sulla strada, allo sbando, decine di migliaia di persone che così diventano facile preda dello sfruttamento brutale e della criminalità ...

Decreto sicurezza - Fsp Polizia sta con Salvini : 'I sindaci pensassero a rilanciare il Tavolo per la legalità e la sicurezza' : 'Come operatori di Polizia chiediamo compattezza istituzionale, davanti a queste esternazioni di disobbedienza si rischia di creare confusione e il cittadino oggi più che mai non ne ha bisogno! Si ...

No alla disobbedienza. Vediamo all'opera la grande schifezza del Decreto Sicurezza : Che il Decreto Sicurezza confezionato da Salvini, con il pieno e incondizionato sostegno del Movimento 5 Stelle, sia una grande schifezza che produrrà una marea di danni senza minimamente risolvere il problema, a differenza di quello che faceva il Decreto Minniti, è un dato certo e certificato da soggetti terzi alla contesa politica.Per questo la legge approvata dal Parlamento, deve essere attuata in modo da rendere chiaro ed ...

Sergio Mattarella - cosa "scorda" il presidente" sul Decreto sicurezza. Travaglio : "Lui - come Napolitano..." : "Ha poco da lagnarsi, Sergio Mattarella". Nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano il direttore Marco Travaglio si scagli ancora con durezza contro il presidente della Repubblica. Il tema è quello, delicatissimo, del decreto sicurezza e della protesta dei sindaci ribelli Leoluca Orlando a Palermo e L

Decreto sicurezza - monsignor Bagnasco : "Sì alla obiezione di coscienza" - la Chiesa con Orlando e De Magistris : Dalla Chiesa "sì all'obiezione di coscienza" dei sindaci ribelli contro il Decreto Sicurezza. È il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente dei Vescovi europei, a entrare a gamba tesa contro Matteo Salvini dopo la rivolta di Leoluca Orlando a Palermo e Luigi De Magistris a Napol

Decreto sicurezza - la Regione Toscana farà ricorso alla Consulta. Rossi : “Legge disumana” : Contro il Decreto Sicurezza del Governo la Regione Toscana farà ricorso alla Corte Costituzionale, con una delibera che sarà approvata nella seduta di Giunta di lunedì pRossimo. Lo annuncia in una nota il presidente Toscana Enrico Rossi, confermando il pieno sostegno alla protesta dei sindaci che, dice, «fanno bene a ribellarsi ad una legge disuman...