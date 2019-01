Davvero i parlamentari italiani sono i più pagati al mondo?

agi

(Di sabato 5 gennaio 2019) Sul Blog delle stelle è stato pubblicato il 3 gennaio un post dove si sostiene che “L’indennità deiè quella più alta in tutto il”. La fonte di questa affermazione, menzionata esplicitamente dal blog del M5s, è uno studio britannico riportato dal quotidiano Il Mattino, anch’esso del 3 gennaio.Si tratta di un’affermazione che contiene un nucleo di verità, ma che nei fatti è impossibile da verificare con certezza. Vediamo qual è la situazione.Lo studio citato dal Mattino Il Mattino parla di “indennità, diaria, e rimborsi” dei, che sarebbero le più alte di tutto il. Queste voci sommate ammonterebbero, riporta il quotidiano, a 120.546 sterline in Italia, mentre in Australia a 117.805 ₤, negli Stati Uniti a ...