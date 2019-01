primapress

: Danza in apnea da guinness per gli artisti Marina Kazankova e Dmitrij Malasenko - - Primapressit : Danza in apnea da guinness per gli artisti Marina Kazankova e Dmitrij Malasenko - - Primapressit : Danza in apnea da guinness per gli artisti Marina Kazankova e Dmitrij Malasenko - ElisaMinu : RT @BlitzTVit: Spettacolo sott'acqua: la #danza in #apnea è da record. Un #ballo di coppia durato oltre 3 minuti #guinnessworldrecord #apne… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) PRIMAPRESS, - PADOVA - Gli apneisti edrussi, entrano nel guinnes dei primati con il loro record stabilito nei giorni scorsi per la "in coppia in ...