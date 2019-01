Cumuli di rifiuti a Roma | alcune scuole potrebbero non riaprire lunedì

Palermo - Cumuli di rifiuti nelle periferie : cumuli di rifiuti nella periferie di Palermo e roghi appiccati ai cassonetti nella notte scorsa. Diversi interventi dei vigili del fuoco nella notte.

Roma - Ama e Comune obbligati a impedire i Cumuli di rifiuti : Formalmente è contro ignoti ma, in realtà è contro Ama e Comune di Roma l'indagine sui rifiuti aperta dalla Procura. Non si occupa, infatti, del singolo deposito incontrollato di rifiuti , punito a ...

Emergenza rifiuti nel Napoletano : incendiati Cumuli non raccolti a Torre del Greco : A fuoco montagne di spazzatura che erano state sistemate vicino all'Ecopunto di via del Lavoro, in un'area dove è stato ricavato anche un parco giochi oramai inutilizzato dai bambini della zona -

È emergenza rifiuti in Campania : Cumuli di spazzatura incendiati : cumuli di rifiuti non raccolti, cittadini esasperati e roghi notturni. È lo scenario di piena emergenza che si vive in questi giorni a Torre del Greco dove stanotte ignoti hanno dato fuoco...