Crotone | vicino il primo rinforzo | è fatta per Tripaldelli | si segue Da Cruz RUMORS

Blastingnews

: @TPiatta @TopaM79 È vero! Dicono che Ultima Thule è a 6600 milioni di Km dalla Terra, e invece è vicino Crotone! - klaatu29 : @TPiatta @TopaM79 È vero! Dicono che Ultima Thule è a 6600 milioni di Km dalla Terra, e invece è vicino Crotone! - TuttoAscoli : Il #Crotone si mangia il terzo gol. Difesa dell'#Ascoli in enorme difficoltà #AscoliCrotone - redazionetcp : Crotone, Oddo a rischio: vicino un altro ex Lecce al suo posto -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Primi giorni di mercato di riparazione e primi movimenti nel calcio italiano. Tra le squadre che potrebbero attingere maggiormente alla sessione invernale c'è il, squadra calabrese alle prese con un avvio di stagione difficile in Serie B, caratterizzato da un penultimo posto in graduatoria frutto di una serie di sconfitte non preventivate che hanno portato anche a un avvicendamento infruttuoso in panchina. Il ritorno alla guida della squadra di Giovanni Stroppa sembra avere dato la giusta spinta alla societàse per rivoluzionare una formazione costruita per vincere e caratterizzata anche da ben nove elementi nell'orbita delle rispettive selezioni nazionali.Arriva un giovane difensore Ilacquisto invernale della società calabrese sembra essere il giovane terzino sinistro Alessandro, elemento classe 1999 cresciuto tra le fila della Juventus ma di ...