Cristiano Ronaldo | che muscoli! CR7 a bordo piscina incanta i social GALLERY

Globe Soccer Awards - torta e pizza personalizzate per Cristiano Ronaldo : ... vacanze sul parquet: canotta di Miami e post con Wade Milan, Kakà nuovamente sposo: l'annuncio arriva via social "Sono l'uomo più felice del mondo" Kakà si sposa, dopo Caroline ecco Carolina

Juventus - cena insieme per Cristiano Ronaldo e compagni anche in vacanza : la foto : La Juve si sta godendo un weekend di relax prima di tornare a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri. La ripresa degli allenamenti per i bianconeri è fissata per martedì 8 gennaio. Da quel giorno, per la Juventus, scatterà la marcia di avvicinamento alla partita di Coppa Italia contro il Bologna e soprattutto alla partita di Supercoppa contro il Milan. In attesa di ritornare al JTC, i giocatori bianconeri si godono ancora un po' di relax. ...

Cristiano Ronaldo 'orgoglioso'. E Georgina gli fa i complimenti : TORINO - Non sarà ossessionato dai premi, come ha detto nei giorni scorsi, ma i Globe Soccer Awards vinti ieri gli hanno fatto molto piacere, dopo le delusioni del Pallone d'oro e del premio Fifa. ...

Tito Stagno e l'uomo sulla luna : 'Gli astronauti sono sportivi veri - Cristiano Ronaldo un marziano' : In questi giorni però l'Inter è associata ai fatti di cronaca... "Mi meraviglio che Mazzoleni non abbia interrotto la partita. Avrebbe dovuto farlo per un po', per dare subito una calmata. Koulibaly ...

Juventus - incontri speciali per Cristiano Ronaldo e Dybala : da Joshua a J Balvin : Per la Juve sono ancora in corso le meritate vacanze e i giocatori bianconeri si stanno rilassando in giro per il mondo. Infatti, i calciatori juventini hanno scelto mete davvero esclusive per passare le loro ferie. In particolare molti giocatori della Juventus hanno deciso di andare a Dubai. Negli Emirati Arabi ci sono Emre Can, Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Medhi Benatia, Blaise Matuidi e Joao Cancelo. Altri juventini, invece, ha optato ...

Aisha e le arabe che vogliono vedere Cristiano Ronaldo : Solo la contaminazione col mondo occidentale potrà trasformare quei passetti in passi da gigante. Non certo gli embarghi peraltro inesistenti nei rapporti commerciali tra le due nazioni che si ...

Cristiano Ronaldo re dei Globe Soccer Awards : Cristiano Ronaldo miglior giocatore dell'anno vince anche il premio per il miglior gol della stagione trascorsa. Il neoacquisto della Juventus è il grande protagonista della serata di Dubai dove si è celebrata la 10a edizione dei Globe Soccer Awards che con Pallone d'Oro, Fifa World Player e Scarpa d'Oro forma ormai il Grande Slam dei riconoscimenti nel calcio. CR7 si aggiudica per la terza volta consecutiva (e la quinta assoluta) il premio ...

Globe Soccer Awards - Cristiano Ronaldo miglior giocatore 2018 : Incredibilmente il Real Madrid, che ha vinto la Champions League per il terzo anno di fila e si è laureato campione del mondo per club, è rimasto a bocca asciutta. What better way to start the new ...

Georgina Rodriguez bellissima ai Globe Soccer Awards 2019 : la fidanzata di Cristiano Ronaldo ed il suo look arabo [GALLERY] : Cristiano Ronaldo ai Globe Soccer Awards 2019 di Dubai con Georgina Rodriguez ed il primogenito: il calciatore e la bellissima fidanzata protagonisti della serata Cristiano Ronaldo, a Dubai per il Capodanno, dopo i festeggiamenti per celebrare l’arrivo del 2019, è stato protagonista della decima edizione dei Globe Soccer Awards. CR7, nonostante non abbia vinto quest’anno il Pallone d’Oro, ha ricevuto in tale occasione il premio ...

Georgina Rodriguez bellissima ai Globe Soccer Awards 2019 : la fidanzata di Cristiano Ronaldo ed suo look arabo [GALLERY] : Cristiano Ronaldo ai Globe Soccer Awards 2019 di Dubai con Georgina Rodriguez ed il primogenito: il calciatore e la bellissima fidanzata protagonisti della serata Cristiano Ronaldo, a Dubai per il Capodanno, dopo i festeggiamenti per celebrare l’arrivo del 2019, è stato protagonista della decima edizione dei Globe Soccer Awards. CR7, nonostante non abbia vinto quest’anno il Pallone d’Oro, ha ricevuto in tale occasione il premio ...

Jorge Mendes : 'Cristiano Ronaldo voleva giocare alla Juve. Con il Real Madrid ha vinto la Champions da solo' : Cosa prova a essere stato nominato nuovamente miglior agente del mondo? "È un grande onore, sono molto felice. Devo continuare a lavorare, dopo vedremo cosa accadrà". Ha reso felice anche Ronaldo, ...

Globe Soccer Awards - è Cristiano Ronaldo il miglior calciatore : premi anche per Paratici - Mendes e Alisson [FOTO] : 1/62 Fabio Ferrari/LaPresse LaPresse/ ...

Calciomercato - la classifica in cui Cristiano Ronaldo è fuori dai primi dieci al mondo per valore : Si apre il Calciomercato di gennaio. Domanda numero uno: quanto vale, davvero, un giocatore? KPMG Football Benchmark ha elaborato un modello che calcola il valore di mercato dei calciatori tenendo presenti su una serie di parametri (età, ruolo, squadra di appartenenza e risultati, nazionale, ammoniz

Ai Globe Soccer Awards trionfo per Cristiano Ronaldo : Terza volta in carriera per Cristiano Ronaldo. Il marziano della Juventus ha infatti vinto per la terza volta in carriera