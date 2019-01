Coppa d' Asia 2019 | pari all' esordio per Zaccheroni | gli Emirati Arabi pareggiano 1-1 con

Coppa d’Asia - finisce il parità il match tra Emirati e Bahrain [FOTO] : 1/28 AFP/LaPresse ...

Coppa Asia : Emirati-Bahrain 1-1 : ANSA, - ROMA, 5 GEN - Inizia con un pareggio l'avventura in Coppa d'Asia di Alberto Zaccheroni sulla panchina degli Emirati Arabi, che ospitano la manifestazione. Nella gara inaugurale, disputata ad ...

Coppa d'Asia al via : pari all'esordio per gli Emirati Arabi di Zaccheroni : Si alza il sipario sulla Coppa d'Asia 2019, che vede per la prima volta ai nastri di partenza ventiquattro squadre. Si gioca negli Emirati Arabi, in un torneo che parla anche molto italiano: sulla ...

Coppa d’Asia 2019 - spinta speciale per la Thailandia : al match con l’India presenti i ragazzi salvati nella grotta : I vertici della Coppa d’Asia 2019 hanno dichiarato che tre giocatori dei Wild Boars, insieme ad un assistente allenatore, sono stati invitati ad assistere alla partita allo stadio Al Nahyan di Abu Dhabi La Thailandia sarà sostenuta domenica nella partita di Coppa d’Asia contro l’India dai componenti della squadra di calcio salvati drammaticamente da una grotta nel loro paese l’anno scorso. I vertici della ...

Quante storie dietro la Coppa d’Asia : Inizia oggi negli Emirati Arabi Uniti (allenati da Zaccheroni), con l'ambizioso Qatar sotto embargo, la Cina di Lippi e tanto altro

Dall'emiro Zac a Lippi cinese una Coppa d'Asia all'italiana : Dal risiko geopolitico al pallone che rotola, il passo è breve. La Supercoppa italiana dirottata in Arabia Saudita il 16 gennaio è solo parte di un mosaico in cui la penisola araba allunga le mani sul ...

Coppa d’Asia calcio 2019 - calendario e date. Programma - orari e tv. I gironi e le squadre partecipanti : Il 2019 dello sport è iniziato alla grande. Discipline invernali e tennis la fanno da padroni ma anche per gli sport di squadra spazio ci sarà. Nel periodo di pausa della nostra Serie A merita attenzione una manifestazione riservata alle selezioni nazionali che può interessare. E’ il caso della Coppa d’Asia 2019 che da oggi fino al 1° febbraio monopolizzerà la scena. All’evento prenderanno parte 24 squadre e la rassegna si ...

Estero; Al via la Coppa d’Asia 2019 : Domani, sabato 5 gennaio 2019, prenderà il via la diciassettesima edizione della Coppa d’Asia, la prima della storia che vedrà al via ventiquattro nazionali.La manifestazione si svolgerà interamente negli Emirati Arabi Uniti, che dopo aver ospitato il Mondiale per club sono pronti anche per quest’altra manifestazione internazionale.Le partite si giocheranno in quattro diverse città e in otto stadi. Ad Abu Dhabi si giocherà allo Zayed Sports ...

Arezzo - il calciatore amaranto Choe convocato per la Coppa d’Asia 2019 : La S.S. Arezzo comunica che il calciatore amaranto Choe Song Hyok è stato convocato dalla Football Association Democratic people’s Republic of Korea per la Asian Cup. La Coppa delle nazioni asiatiche si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti dal 5 gennaio al 1° febbraio e sarà la prima edizione a 24 squadre. Il calciatore amaranto è già partito per raggiungere i compagni di squadra per l’usuale stage pre competizione dove insieme a suoi ...

Calcio : storico trionfo del Vietnam nella Coppa del sud-est asiatico : H? CHÍ MINH CITY – Le vie di tutto il Vietnam sono state invase da carovane che ricordano quelle di altri Paesi per la vittoria della Coppa del Mondo, anche se in questo caso la competizione in questione era meno prestigiosa. Sabato, infatti, si è tenuta la finale di ritorno della AFF Suzuki Cup 2018, la Coppa dell’ASEAN, alla quale partecipano gli undici Paesi del sud-est asiatico. La rassegna, nata nel 1996, è giunta quest’anno ...

Var : anche la Coppa d’Asia adotterà il supporto tecnologico : La Confederazione calcistica asiatica ha annunciato giovedì che il sistema Video Assistant Referee (VAR) sarà introdotto a partire dai quarti di finale della prossima Coppa d’Asia nel 2019. L’AFC ha spiegato in un comunicato che il VAR sarà utilizzato in sette partite e in quattro sedi diverse. “La decisione di introdurre il VAR è stata presa solo il 26 settembre e ciò ha comportato un enorme lavoro per garantire che ...

Iran : centinaia donne a finale Coppa Asia : Presenti allo stadio anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, e il ministro dello Sport Iraniano, Masoud Soltanifar. La Fifa peraltro sta lavorando con Teheran per porre fine al bando che ...

