Con Bolsonaro si rischia autoritarismo e discriminazione

Nel Brasile di Bolsonaro le purghe Contro i funzionari di sinistra : Nel secondo giorno alla guida del Brasile, l'amministrazione del nuovo presidente Jair Bolsonaro ha annunciato una purga dei dipendenti con contratti a termine del governo, in cui licenzierà tutti coloro che hanno idee di sinistra. Il governo "ripulirà" l'amministrazione, ha annunciato il chief od staff Onyx Lorenzoni, dopo il primo incontro di gabinetto con il politico d'estrema destra. "E' l'unico modo per far le cose con le ...