Ciclismo | il Belgio la nazione più rappresentate nel World Tour | l’Italia perde il primato

(Di sabato 5 gennaio 2019) Dopo diversi anni non sarà piùlacon più corridori nelle squadre, la massima serie del. Ormai ad una decina di giorni dall'avvio della stagione con ilDown Under, è definito il quadro degli organici delle varie formazioni, che sancisce la diminuzione degli azzurri da 55 a 51. A determinare questo calo sono stati i movimenti del ciclo mercato che hanno portato diversi corridori presenti da anni nel, come Visconti, Moser, Pelucchi, Montaguti e Cimolai, a scendere di categoria per vari motivi. I nuovi arrivi nella massima serie non sono stati sufficienti a mantenere lo stesso numero di corridori italiani e così in testa alla classifica delle nazioni piùè passato il, che ha invece visto crescere la propria presenza.Unmeno italiano Dopo aver visto sparire tutte le squadre che avevano fatto parte del ...