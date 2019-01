Chiudono due edicole al giorno | categoria in sciopero il 28 gennaio

Due donne riescono a entrare nel tempio indù - poi i custodi lo Chiudono per "purificazione" : Due donne indiane sono riuscite a entrare in uno dei più sacri templi indù, quello di Sabarimala nel Kerala, e sono state le prime a compiere lo storico passo dopo che a settembre la Corte Suprema aveva cancellato il divieto di ingresso alle donne "in età mestruale", tra i 10 e i 50 anni, perché considerate impure.Dopo la clamorosa protesta, con un muro di donne lungo 620 km, Bindu Ammini, 42anni, e Kanaka Durga, 44, ...