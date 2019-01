Chi comprerà il nostro debito senza la stampella di Draghi?

Fondi esteri in uscita - retail freddi e senza Qe : Chi comprerà BTp nel 2019? : Da maggio l’esposizione in BoT e BTp è diminuita di 68 miliardi di euro. Deflussi simili si erano visti solo durante la precedente crisi dello spread del 2011-2012. Le emissioni previste per il 2019 sono nell’ordine dei 400 miliardi di euro. Escludendo i BoT ci sono da mettere in conto 260 miliardi di nuovi titoli da emettere a fronte di titoli in scadenza per 200 miliardi di euro...

BTp - Chi li comprerà? Senza Qe e con i fondi esteri e il retail freddi : ... la storia recente insegna, prima o poi queste tensioni finiscono per scaricarsi sull'economia. Sia perché potrebbe verificarsi una stretta creditizia. Sia perché lo Stato potrebbe fare austerità di ...