C’è Celentano | Rai2 omaggia il Molleggiato

(Di sabato 5 gennaio 2019) C'èFesta di compleanno. StaseraAdriano, che domani spegnerà le 81 candeline, con una serata speciale dal titolo C’è, incentrata sul cantautore più amato e anticonvenzionale della storia della musica italiana.Un cammino professionale che scandisce la storia di tre generazioni, oltre sessant’anni di onorata attività come cantautore, attore, regista, sceneggiatore, compositore, autore televisivo. Quello di stasera vuole essere un vero e proprio tributo a trecentosessanta gradi, che, attraverso contributi inediti ed esclusivi, non trascurerà nessuna delle molteplici facce di uno degli artisti più versatili e poliedrici in circolazione, dagli esordi ad oggi, dai successi più memorabili (“Azzurro”, “Una carezza in un pugno”, “L’emozione non ha voce”) all’impegno politico per la ...