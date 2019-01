Calciomercato Milan | l’agente di Biraghi | “discorso non chiuso”

Milinkovic-Savic al Milan? L’agente Kezman fa il punto sul Calciomercato : Milinkovic-Savic è stato accostato con insistenza al Milan negli ultimi mesi, possibili nuovi assalti per il centrocampista serbo L’agente di Milinkovic-Savic è uscito allo scoperto, parlando del suo futuro in maglia Lazio. “Il Milan? Non lascerà la Lazio in questa finestra di mercato. Questo è sicuro al 100%. Non è giusto parlare di un suo eventuale trasferimento ogni volta. Ha un lungo contratto con i biancocelesti, è felice qui e ...

Calciomercato Milan - Carrasco ha chiesto la cessione : Calciomercato Milan, Carrasco POSSIBILE- Tempo di grandi manovre in casa Milan per rinforzare la squadra. In vista della seconda parte della stagione, decisiva per centrare gli obiettivi prefissati in estate, Leonardo e Maldini dovranno lavorare sul mercato, per consegnare a Gattuso una squadra più competitiva di quella attuale. Mentre tiene ancora banco il caso Higuain, con […] L'articolo Calciomercato Milan, Carrasco ha chiesto la ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie : caso Kucka e Sosa - Trabzonspor condannato a pagare i rossoneri : Calciomercato Milan, Ultime notizie: il Trabzonspor ha pagato i rossoneri chiudendo il caso legato alle cessioni di Kucka e Sosa.

Calciomercato Milan - Zola striglia Morata. Rossoneri alla finestra : Calciomercato Milan, MORATA strigliaTO A LONDRA- L’esperienza londinese di Alvaro Morata non sta andando certamente secondo le aspettative iniziali. L’attaccante spagnolo in maglia Chelsea non è riuscito quasi mai a esprimersi ai suoi livelli durante l’anno e mezzo di militanza in Premier League, e nemmeno con Maurizio Sarri l’ex Juventus e Real Madrid è stato […] L'articolo Calciomercato Milan, Zola striglia ...

Calciomercato - il Monaco scippa Fabregas al Milan : nel Principato in arrivo anche Pepe : Doppio colpo per la formazione monegasca che si prepara ad accogliere Fabregas dal Chelsea e il difensore portoghese Pepe Il Monaco piazza un doppio importante colpo in questo mercato di gennaio, fondamentale per poter risalire la china in campionato. La società monegasca infatti ha raggiunto l’accordo sia con Cesc Fabregas che con Pepe, due giocatori di esperienza che faranno senza dubbio al caso di Thierry Henry. Niente da fare ...

Calciomercato - addio Milan Fabregas verso il Monaco : Milan Fabregas – Cesc Fabregas lascia il Chelsea e il calcio inglese ed è pronto a accasarsi al Monaco. Non c’è ancora l’ufficialità, attesa per la prossima settimana, ma i giochi sembrano ormai fatti. E’ lo stesso centrocampista, secondo il quotidiano spagnolo marca, ad annunciare la chiusura di un ciclo della sua carriera (8 anni […] L'articolo Calciomercato, addio Milan Fabregas verso il Monaco proviene da Serie ...

Calciomercato Milan - si pensa a Tielemans : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Leonardo avrebbe messo nel mirino Yuri Tielemans , talentuoso centrocampista belga che nella squadra allenata da Henry fatica a trovare spazio e ...

Calciomercato Milan - possibile cessione di Kessie per fare acquisti : cessione Kessie – Il Calciomercato invernale ha aperto i battenti da poco più di 48 ore e già la ridda di voci relative al progetto dei rossoneri per questa sessione supera le dieci unità. Quelle più concrete riguardano Paquetà, Ferreira Carrasco e Kessie. Vediamole nel dettaglio. Il mercato in entrata Dopo l’ufficialità della Lega Calcio […] L'articolo Calciomercato Milan, possibile cessione di Kessie per fare acquisti ...

Calciomercato Milan – I soldi arrivano dal Trabzonspor : il club turco paga i 12 milioni arretrati per gli acquisti di Kucka e Sosa : Dopo la doppia sollecitazione della Fifa, nonchè la possibilità di un blocco al mercato, il Trabzonspor ha pagato i 12 milioni che doveva al Milan per gli acquisti di Kucka e Sosa Il Milan ha bisogno di operare sul mercato di riparazione di gennaio per far fronte alla grande mole di infortuni, nonchè a qualche buco strutturale della rosa, in vista della seconda metà di stagione. Per farlo però, i rossoneri devono stare molto attenti ai ...

Calciomercato : Juve su Ramsey e Trincao - Milan corre ai ripari : L'ultima, in ordine di tempo, arriva dal Barcellona, pronto a mettere sul piatto addirittura 120 milioni: il Napoli perderebbe uno dei migliori difensori al mondo, ma con quella cifra potrebbe ...

Calciomercato Milan - dialogo avviato con il Sassuolo per Sensi. A centrocampo piace Barella - idea Johansen a costo zero : Non solo Paquetá, diventato ufficialmente un calciatore rossonero fino al 2023, con 35 milioni di euro più 10 di bonus nelle casse del Flamengo. In casa Milan si guarda anche al futuro, con un ...

Il Calciomercato oggi – L’indizio sul colpo del Milan e le notizia dall’estero : Il calciomercato oggi – Il centrocampista Rabiot ha la valigia in mano, il calciatore è indeciso per il futuro, due le possibilità, il Barcellona oppure la Premier League. Il manager del calciatore sta valutando tutte le proposte, non vuole sbagliare la prossima destinazione dopo l’avventura altalenante con la maglia del Psg. La mamma-agente svela: “chiunque voglia Adrien, sa chi deve contattare”. La certezza è che Rabiot rappresenta ...

Calciomercato Milan - da Milinkovic a Duncan : i nomi per il centrocampo : Calciomercato Milan – Nonostante l’arrivo di Lucas Paquetà, reso ufficiale nella giornata odierna, la sessione invernale del Milan è ben lontana dal dirsi alle battute finali. Leonardo infatti avrà il suo bel da fare per consegnare al tecnico Gennaro Gattuso tutti i rinforzi necessari a colmare le lacune presenti nella rosa rossonera a causa dei […] L'articolo Calciomercato Milan, da Milinkovic a Duncan: i nomi per il ...

Calciomercato Milan - ufficiale l’arrivo di Lucas Paquetà : i dettagli del contratto : Il centrocampista brasiliano ha firmato un accordo con il club rossonero che scadrà nel 2023 Lucas Paquetà è ufficialmente un giocatore del Milan. A dare l’annuncio lo stesso club rossonero con una nota sul proprio sito web. “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Flamengo il diritto alle prestazioni sportive di Lucas Paquetá. Il centrocampista brasiliano ha sottoscritto un contratto che lo lega al Club ...