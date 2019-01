CALCIOMERCATO INTER: Simeone ha parlato di Godin

lanotiziasportiva

: #Calciomercato ?? | #Inter, accordo in dirittura con #Godin dell’Atletico?? - DiMarzio : #Calciomercato ?? | #Inter, accordo in dirittura con #Godin dell’Atletico?? - FabrizioRomano : #Inter a sorpresa: al lavoro per concludere l'acquisto a parametro zero di Diego #Godin. Contratto biennale con opz… - Gazzetta_it : #Calciomercato Colpo #Inter: preso #Godin! Arriverà a zero in estate -

(Di sabato 5 gennaio 2019)/ Manca solo l’ufficialità, macon molte probabilità sarà un nuovo difensore dell’a partire dal mese di giugno.Per il club nerazzurro si tratta di un’operazione a parametro zero che va a sommarsi con quelle realizzate nella scorsa sessione di mercato invernale, quando Piero Ausilio riuscì ad assicurarsi Stephan de Vrij e Asamoah.Il difensore 33enne dell’Atletico Madrid e della Nazionale uruguaiana dovrebbe firmare un contratto di due anni con opzione per il terzo.TUTTI I DETTAGLI DELL’OPERAZIONEALL’Le dichiarazioni diin conferenzaL’allenatore dei Colchoneros, Diego, alla vigilia della difficile sfida sul campo del Siviglia ha voluto chiarire alcuni aspetti per quanto riguarda la situazione“Il club sa bene cosa penso, e anche. Lui e la ...