Calciomercato Inter | Barella rischia di finire a una big della Premier League

Calciomercato Inter : Simeone ha parlato di Godin : CALCIOMERCATO INTER Simeone Godin / Manca solo l’ufficialità, ma Godin con molte probabilità sarà un nuovo difensore dell’INTER a partire dal mese di giugno.Per il club nerazzurro si tratta di un’operazione a parametro zero che va a sommarsi con quelle realizzate nella scorsa sessione di mercato invernale, quando Piero Ausilio riuscì ad assicurarsi Stephan de Vrij e Asamoah.Il difensore 33enne dell’Atletico Madrid e ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Pepe al Monaco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

Calciomercato Inter - si riapre la pista Candreva-West Ham : MILANO - Il West Ham , dopo l'Interesse estivo, ripensa ad Antonio Candreva . Oltremanica, per l'esterno nerazzurro che in questa stagione viene utilizzato con il contagocce da Luciano Spalletti , se ...

Calciomercato Inter - Simeone su Godin : 'Lui e l'Atletico Madrid stanno cercando una soluzione' : I Colchoneros l'hanno preso dal Villarreal facendolo diventare uno dei migliori centrali del mondo, ora c'è l'Inter. Intervenuto in sala stampa prima della sfida contro il Siviglia, il Cholito ...

Calciomercato Inter - sulle orme di De Vrij : i nerazzurri piazzano il colpo Godin : Calciomercato Inter – Marotta al lavoro per il presente e per il futuro. Difficile aspettarsi movimenti di rilievo in casa Inter per il mercato di gennaio, discorso diverso invece per quanto riguarda la prossima stagione. Ed i nerazzurri hanno piazzato un colpo veramente importante sia dal punto di vista economico ma anche tecnico. Dopo l’innesto a zero di De Vrij arriva in nerazzurro un altro difensore di alto livello, di ...

Calciomercato Inter : Godin a giugno : CALCIOMERCATO INTER Godin / Manca soltanto l’ufficialità e Diego Roberto Godín Leal diventerà il primo colpo per giugno dell’INTER.Dopo nove stagioni in Spagna con le maglie di Villarreal e Atletico Madrid, l’esperto difensore uruguaiano in scadenza di contratto ha deciso di provare una nuova sfida nel campionato italiano. Stando alle indiscrezioni trapelate in esclusiva da Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante ...

Calciomercato Inter – Il biografo di Godin tuona : “l’affare non è chiuso - ma l’Atletico Madrid ha tradito la parola data” : Il biografo di Diego Godin smentisce l’accordo con l’Inter e attacca l’Atletico Madrid: il club spagnolo avrebbe tradito la promessa di rinnovo fatta al giocatore uruguagio Nella serata di ieri i tifosi dell’Inter hanno gioito alla notizia dell’accordo per l’acquisto di Diego Godin, esperto centrale dell’Atletico Madrid in arrivo a parametro zero in estate. Un colpo eccezionale che andrebbe a ...

Godin all'Inter : carriera e profilo dell'ultimo colpo del Calciomercato nerazzurro : ...della difesa anche per via della sua altezza e del suo fisico imponente e da lì iniziò la sua scalata verso una carriera straordinaria che lo porterà a diventare uno dei migliori difensori al mondo: ...

Calciomercato Palermo : interesse per Gori del Frosinone. Anche il Parma su Rispoli : A rilanciare l'ipotesi è il Corriere dello Sport, che riporta come Anche i rosanero si siano accodati alle tante squadre interessate al giocatore , rientrato da un infortunio alla spalla e con sole 4 ...

Calciomercato Inter - Barella : 50 milioni subito dal Chelsea : Seguito da vicino soprattutto da Inter e Napoli, stando a 'Rai Sport' il club allenato da Maurizio Sarri avrebbe messo sul piatto 50 milioni di euro cash per prendere subito dal Cagliari il giovane ...

Calciomercato - Juventus molla Trincão : Inter sempre in corsa : Novità importanti sul futuro del giovane attaccante dello Sporting Braga Juventus Inter TRINCAO / Frenata improvvisa per la Juventus in merito all'affare Trincão . Secondo 'Rai Sport', il club bianconero sarebbe intenzionato a mollare la pista che porta al baby attaccante portoghese dopo l'incontro a Dubai tra l'agente Mendes e il Ds Paratici. La Juve avrebbero proposto il ...