Calciomercato Genoa | Perinetti sul futuro di Kouamé | ' A gennaio non si muove Su di lui

Calciomercato Genoa - Jandrei in dirittura d'arrivo : GENOVA - Primo colpo per il Genoa che a breve accoglierà il portiere brasiliano della Chapecoense Jandrei . A confermarlo è lo stesso numero uno brasiliano che su Instagram ha salutato i suoi ex ...

Calciomercato Genoa - Perinetti allo scoperto su Piatek - Kouame e Romero : Calciomercato Genoa – “Guardo Kouame e Piatek e sono contento di averli entrambi. Kouame tra Everton e Napoli? Innanzitutto nessuno lascia Genova a gennaio. Poi, magari, c’è qualcuno che vuole bruciare la concorrenza per il futuro”. Sono le importanti dichiarazioni del direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, a radio CRC: “Col Napoli c’è stato un colloquio tra i due presidenti e ora gli operativi ...

Le bombe di Calciomercato - colpi di Parma ed Udinese : il Bologna è scatenato - innesti di Genoa e Samp [DETTAGLI] : E’ stata una giornata caldissima per quanto riguarda il calciomercato. Torna in corsa l’attaccante Mario Balotelli dopo la rottura con il Nizza ma salta il ritorno in Italia, peccato per i club di Serie A che hanno deciso di non dare fiducia ad un calciatore di grande talento anche però a causa dell’elevato ingaggio. Torna in Italia invece un altro attaccante, stiamo parlando di Stefano Okaka, nelle ultime ore accordo totale ...

Calciomercato Juventus / Ultime notizie - Sturaro verso il ritorno al 'suo' Genoa? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: per l'estate c'è l'idea legata a Eriksen, Sturaro invece potrebbe tornare al Genoa.

Calciomercato Genoa - Donatelli svela tutto sugli affari con il Napoli : “Kouamè è un giocatore che è del Genoa e resterà al Genoa. Quello che si sono detto i presidenti non lo sappiamo. Vedremo cosa accadrà, ma per ora non c’è nulla di concreto. Accettate contropartite? Al momento no”. Sono le dichiarazioni di Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, a radio Crc. “Come si muoverà il Genoa? Il Genoa ha le idee abbastanza chiare. Ci servono un terzino e un centrocampista. Diawara e ...

Calciomercato Genoa - Donatelli fa il punto sulle trattative : da Kouamè a Diawara : Calciomercato Genoa, il club ligure è stato preso d’assalto dal Napoli in merito all’affare Kouamè, calciatore molto interessante del Grifone “Kouamè è un giocatore che è del Genoa e resterà al Genoa. Quello che si sono detto i presidenti non lo sappiamo. Vedremo cosa accadrà, ma per ora non c’è nulla di concreto. Accettate contropartite? Al momento no”. Lo ha detto Mario Donatelli, direttore sportivo del ...

Calciomercato - gli altri affari : il difensore per il Bologna - doppio innesto Genoa ed attaccante per la Samp : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, nel dettaglio tante trattative sono pronte ad essere chiuse entro i prossimi giorni. Partiamo dal Bologna, nelle ultime ore è stato chiuso un doppio colpo, si tratta del centrocampista Soriano e dell’attaccante Sansone ma non è di certo finita, in arrivo infatti il nuovo difensore e tutto porta all’ex Juventus e Torino Angelo Ogbonna. Il Genoa prova a chiudere per due ...

Calciomercato Genoa - tre nomi per due acquisti a centrocampo : i dettagli : Calciomercato Genoa, il presidente Preziosi si sta muovendo sotto traccia per rafforzare la rosa del Grifone in vista della seconda parte di stagione Calciomercato Genoa, la società del presidente Preziosi è sempre una delle più attive nella sessione invernale ed anche quest’anno non starà certo a guardare, come annunciato dal sito ufficiale del club che ha ‘promesso’ acquisti. In queste ore infatti, il Grifone è alla ...

Calciomercato Genoa - per la fascia c'è Barreca : GENOVA - Il mercato del grifone entra nel vivo. Il primo nome per rinforzare la fascia sinistra rossoblu è quello di Antonio Barreca : l'ex Torino, ora al Monaco , non sta attraversando un buon ...

Calciomercato Genoa - rinforzi in arrivo : incontro tra Prandelli e la dirigenza per delineare le mosse : Calciomercato Genoa, la società del presidente Preziosi si appresta a muoversi per rafforzare la rosa a disposizione di Prandelli Il Genoa, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che si muoverà sul mercato nei prossimi giorni. “Si apre ufficialmente domani, giovedì 3 gennaio, la sessione invernale del calcio-mercato. Al di là dei propositi che si erano fatti largo anche quest’anno la durata, per conformarsi ai mercati ...

Calciomercato Genoa - Preziosi a tutta sul mercato : “il futuro di Piatek e Kouame è deciso” : Calciomercato Genoa, Enrico Preziosi ha parlato delle prossime mosse di mercato in entrata ma sopratutto in uscita Calciomercato Genoa – Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato ad Il Secolo XIX delle prossime mosse di mercato della sua squadra. Il Grifone è vicino a piazzare qualche colpo in entrata interessante, ma ciò che interessa maggiormente ai tifosi è non perdere i propri beniamini già dal mese di gennaio: ...

Calciomercato INTER/ Ultime notizie - si cerca il vice di Handanovic : c'è Radu dal Genoa : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie 2 gennaio. Il club nerazzurro sta cercando un vice di Handanovic: spunta l'idea Radu dal Genoa.

