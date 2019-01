Calciomercato Genoa | i convocati per il ritiro | assenze che sanno d’addio

Romero - Kouame e Krunic : Perinetti fa il punto sul Calciomercato del Genoa : Il calciomercato del Genoa sta entrando nel vivo con diverse trattative sia in entrata che in uscita che stanno animando questi giorni Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ha fatto il punto sul calciomercato del club ligure in vista dei prossimi caldissimi giorni di trattative. Se in entrata continua ad essere d’attualità il nome di Rade Krunic, è in uscita che il Grifone potrebbe muoversi maggiormente, anche se i ...

Calciomercato Genoa - Perinetti sul futuro di Kouamé : 'A gennaio non si muove. Su di lui Napoli e due squadre di Premier' : Piatek, Kouamé, Romero. Pezzi pregiati del Genoa , che a gennaio non lasceranno Marassi. Parola del dg rossoblù Giorgio Perinetti, che in un'intervista a Radio CRC ha parlato del futuro dei tre ...

Calciomercato Genoa - Jandrei in dirittura d'arrivo : GENOVA - Primo colpo per il Genoa che a breve accoglierà il portiere brasiliano della Chapecoense Jandrei . A confermarlo è lo stesso numero uno brasiliano che su Instagram ha salutato i suoi ex ...

Calciomercato Genoa - Perinetti allo scoperto su Piatek - Kouame e Romero : Calciomercato Genoa – “Guardo Kouame e Piatek e sono contento di averli entrambi. Kouame tra Everton e Napoli? Innanzitutto nessuno lascia Genova a gennaio. Poi, magari, c’è qualcuno che vuole bruciare la concorrenza per il futuro”. Sono le importanti dichiarazioni del direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, a radio CRC: “Col Napoli c’è stato un colloquio tra i due presidenti e ora gli operativi ...

Le bombe di Calciomercato - colpi di Parma ed Udinese : il Bologna è scatenato - innesti di Genoa e Samp [DETTAGLI] : E’ stata una giornata caldissima per quanto riguarda il calciomercato. Torna in corsa l’attaccante Mario Balotelli dopo la rottura con il Nizza ma salta il ritorno in Italia, peccato per i club di Serie A che hanno deciso di non dare fiducia ad un calciatore di grande talento anche però a causa dell’elevato ingaggio. Torna in Italia invece un altro attaccante, stiamo parlando di Stefano Okaka, nelle ultime ore accordo totale ...

Calciomercato Juventus / Ultime notizie - Sturaro verso il ritorno al 'suo' Genoa? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: per l'estate c'è l'idea legata a Eriksen, Sturaro invece potrebbe tornare al Genoa.

Calciomercato Genoa - Donatelli svela tutto sugli affari con il Napoli : “Kouamè è un giocatore che è del Genoa e resterà al Genoa. Quello che si sono detto i presidenti non lo sappiamo. Vedremo cosa accadrà, ma per ora non c’è nulla di concreto. Accettate contropartite? Al momento no”. Sono le dichiarazioni di Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, a radio Crc. “Come si muoverà il Genoa? Il Genoa ha le idee abbastanza chiare. Ci servono un terzino e un centrocampista. Diawara e ...

Calciomercato Genoa - Donatelli fa il punto sulle trattative : da Kouamè a Diawara : Calciomercato Genoa, il club ligure è stato preso d’assalto dal Napoli in merito all’affare Kouamè, calciatore molto interessante del Grifone “Kouamè è un giocatore che è del Genoa e resterà al Genoa. Quello che si sono detto i presidenti non lo sappiamo. Vedremo cosa accadrà, ma per ora non c’è nulla di concreto. Accettate contropartite? Al momento no”. Lo ha detto Mario Donatelli, direttore sportivo del ...

Calciomercato - gli altri affari : il difensore per il Bologna - doppio innesto Genoa ed attaccante per la Samp : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, nel dettaglio tante trattative sono pronte ad essere chiuse entro i prossimi giorni. Partiamo dal Bologna, nelle ultime ore è stato chiuso un doppio colpo, si tratta del centrocampista Soriano e dell’attaccante Sansone ma non è di certo finita, in arrivo infatti il nuovo difensore e tutto porta all’ex Juventus e Torino Angelo Ogbonna. Il Genoa prova a chiudere per due ...

Calciomercato Genoa - tre nomi per due acquisti a centrocampo : i dettagli : Calciomercato Genoa, il presidente Preziosi si sta muovendo sotto traccia per rafforzare la rosa del Grifone in vista della seconda parte di stagione Calciomercato Genoa, la società del presidente Preziosi è sempre una delle più attive nella sessione invernale ed anche quest’anno non starà certo a guardare, come annunciato dal sito ufficiale del club che ha ‘promesso’ acquisti. In queste ore infatti, il Grifone è alla ...

Calciomercato Genoa - per la fascia c'è Barreca : GENOVA - Il mercato del grifone entra nel vivo. Il primo nome per rinforzare la fascia sinistra rossoblu è quello di Antonio Barreca : l'ex Torino, ora al Monaco , non sta attraversando un buon ...

Calciomercato Genoa - rinforzi in arrivo : incontro tra Prandelli e la dirigenza per delineare le mosse : Calciomercato Genoa, la società del presidente Preziosi si appresta a muoversi per rafforzare la rosa a disposizione di Prandelli Il Genoa, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che si muoverà sul mercato nei prossimi giorni. “Si apre ufficialmente domani, giovedì 3 gennaio, la sessione invernale del calcio-mercato. Al di là dei propositi che si erano fatti largo anche quest’anno la durata, per conformarsi ai mercati ...

Calciomercato Genoa - Preziosi a tutta sul mercato : “il futuro di Piatek e Kouame è deciso” : Calciomercato Genoa, Enrico Preziosi ha parlato delle prossime mosse di mercato in entrata ma sopratutto in uscita Calciomercato Genoa – Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato ad Il Secolo XIX delle prossime mosse di mercato della sua squadra. Il Grifone è vicino a piazzare qualche colpo in entrata interessante, ma ciò che interessa maggiormente ai tifosi è non perdere i propri beniamini già dal mese di gennaio: ...