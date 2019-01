CALCIOMERCATO BENFICA: torna Mourinho in panchina?

lanotiziasportiva

(Di sabato 5 gennaio 2019)/ Nonostante il divorzio dal Manchester United avvenuto il mese scorso, Josécontinua a far parlare di sé. Il tecnico portoghese è attualmente libero è sta valutando la sua prossima destinazione.Oggi sono stati il Mirror e Record ad accostarlo ad un nuovo club e più precisamente al, una delle squadre più prestigiose del Portogallo e dal grande passato. Voci che hanno preso a circolare dopo l’esonero di Rui Vitoria nelle precedenti giornate. Stando a quanto riportato dai due quotidiani il club sarebbe pronto a offrire aun accordo fino al termine della stagione.Attualmente le Aquile sono quarte in campionato a -7 dal Porto e ancora in corsa per l’Europa League (sedicesimi contro il Galatasaray a febbraio) dopo il terzo posto conquistato nel suo gruppo in Champions.Prima di trionfare alla guida del Porto dal ...