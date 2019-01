Calcio | ' miracolo dell' Epifania' in Francia | il Viry Chatillon batte l' Angers

Il doppio ‘miracolo’ di Francesco Acerbi - dalla ‘gavetta’ alla Nazionale : l’ultima grande impresa destinata ad entrare nella storia del Calcio italiano : Francesco Acerbi è un lottatore, l’ha dimostrato nelle vita ma anche sul campo di calcio, il difensore ha superato ogni tipo di difficoltà, forza di carattere per quello che è diventato uno dei migliori difensori italiani in circolazione. Acerbi ha iniziato la carriera al Pavia, in Serie C, la retrocessione lo porta a cambiare maglia ed a trasferirsi al Renate, poi torna subito al Pavia. Altre esperienze in giro per l’Italia ...