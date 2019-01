Calcio – La Stella Rossa piange la scomparsa di Sekularac

Calciomercato Juventus - idea Firmino del Liverpool per un attacco 'stellare' (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che sta cercando un centrocampista di alto livello per questa sessione invernale. Negli scorsi giorni si è fatto il nome di Paul Pogba, ma il centrocampista pare intenzionato a rimanere a Manchester dopo l'esonero di Mourinho, allenatore con il quale non si era mai trovato bene. La Juventus, dunque, ha messo nel mirino altri giocatori, come Aaron Ramsey dell'Arsenal o ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League Calcio in DIRETTA : 1-3 - Marquinhos chiude i conti : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-NAPOLI DALLE ORE 21.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League Calcio in DIRETTA : 1-2 - Gobeljic riapre il match : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-NAPOLI DALLE ORE 21.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League Calcio in DIRETTA : 0-1 - Cavani sblocca il risultato : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-NAPOLI DALLE ORE 21.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League Calcio in DIRETTA : 0-0 - Napoli spettatore interessato nella bolgia di Belgrado : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-Napoli DALLE ORE 21.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

LIVE Stella Rossa-Psg - Champions League Calcio in DIRETTA : Napoli spettatore interessato nella bolgia di Belgrado : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-Napoli DALLE ORE 21.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stella Rossa-Psg, sfida valida per l’ultima giornata della fase a giorni della Champions League 2018-2019. Al Marakana di Belgrado si svolgerà una partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo C e che interessa da vicino il Napoli. Infatti se i partenopei non riusciranno a battere il LIVErpool, il loro posizionamento in ...

Collisione in campo con un avversario : Luca - stella nascente del Calcio - muore a 13 anni : Luca Campanaro è morto a causa dei danni cerebrali provocati da uno scontro con un avversario mentre giocava con la sua squadra di calcio. La società, Bedgrove Dynamos, parla nel comunicato, che ne annuncia il decesso, di generica "Collisione". I genitori hanno deciso di donarne gli organi: "Così altri potranno vivere dopo questo tragico evento".Continua a leggere

Calciomercato Juventus - obiettivo Hazard per un attacco stellare (RUMORS) : Grande entusiasmo in casa Juventus dopo la vittoria contro l'Inter che certifica lo status del club bianconero: una vera e propria super-potenza. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, infatti, è riuscita ad ottenere ben quarantatré punti su quarantacinque e sta letteralmente dominando il campionato italiano. La Juve di oggi ha tutte le potenzialità per riuscire a vincere anche la Champions League e nella prossima sessione estiva del ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic ad un passo - attacco stellare con Higuain (RUMORS) : Il Milan sta lavorando incessantemente per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Leonardo e Maldini (che saranno guidati dal nuovo amministratore delegato Gazidis) hanno intenzione di costruire una squadra di altissimo livello per il 2019, in modo da centrare il principale obiettivo di questa stagione, ovvero l'accesso alla prossima edizione della Champions League. La dirigenza rossonera sta lavorando per rinforzare il centrocampo e ...

I tifosi della Stella Rossa mi hanno ricordato la bellezza del Calcio : Come nei sogni di bambino Il calcio come lo ricordavo. Il calcio come nei sogni di bambino. I novanta minuti di tifo incessante dei tifosi della Stella Rossa mi hanno riempito il cuore e fatto tornare alla mente perché, da piccolo, mi innamorai perdutamente dello stadio con i suoi tamburi, le sue bandiere, le sue figure di varia umanità le cui emozioni dipendevano da quel che accadeva sull’abbagliante prato verde. La diversità rispetto al ...

Napoli-Stella Rossa 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/19 Cafaro/LaPresse ...

LIVE Napoli-Stella Rossa - Champions League Calcio in DIRETTA : 3-1 - Ben Nabouhane accorcia le distanze : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Stella Rossa, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Per gli azzurri è una partita assolutamente decisiva e che potrebbe anche dare la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo. La squadra di Ancelotti ha bisogno dei tre punti e nello stesso tempo deve sperare che il PSG non riesca a vincere con il LIVErpool. Servirà certamente un altro ...

LIVE Napoli-Stella Rossa - Champions League Calcio in DIRETTA : 2-0 - Hamsik apre e poi Mertens raddoppia : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Stella Rossa, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Per gli azzurri è una partita assolutamente decisiva e che potrebbe anche dare la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo. La squadra di Ancelotti ha bisogno dei tre punti e nello stesso tempo deve sperare che il PSG non riesca a vincere con il LIVErpool. Servirà certamente un altro ...

LIVE Napoli-Stella Rossa - Champions League Calcio in DIRETTA : 1-0 - Hamsik firma il vantaggio : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Stella Rossa, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Per gli azzurri è una partita assolutamente decisiva e che potrebbe anche dare la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo. La squadra di Ancelotti ha bisogno dei tre punti e nello stesso tempo deve sperare che il PSG non riesca a vincere con il LIVErpool. Servirà certamente un altro ...