Calcio | Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale per emorragia gastrica

(Di sabato 5 gennaio 2019)presso la clinica Olivos di Buenos Aires (Argentina) ma non sarebbe in pericolo di vita. Il Pibe de Oro si era recato presso la struttura per sottoporsi a degli esami prima di tornare in Messico ed è stato trattenuto a causa di un', dovuta a uno dei due bypass. Il Diez ha sofferto di una perdita di sangue nello stomaco ma la situazione sembra essere sotto controllo, l'ex attaccante potrebbe essere dimesso nelle prossime ore e potrebbe tornare ad allenare i Dorados di Sinaloa, oggi è previsto il battesimo del nipoteMatias ma a questo punto la sua presenza è in dubbio.

Foto: Denis Makarenko / Shutterstock.com