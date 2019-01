' Caccia balene danneggia nativi Alaska'

Balene di nuovo in pericolo : il Giappone riprenderà la Caccia : (Foto: Greenpeace) Dal prossimo anno il Giappone riprenderà la caccia alle Balene nelle sue acque territoriali. Ad annunciarlo ufficialmente nei giorni scorsi sono state proprio le autorità governative Giapponesi, che hanno confermato il ritiro del Paese dall’International whaling commission (Iwc), una delle più antiche istituzioni internazionali del mondo che oggi conta 89 membri e che ha il compito di tutelare i cetacei e regolamentarne ...

Caccia alle balene - WWF : dal Giappone una decisione gravissima : Per il WWF “la decisione del Giappone di ritirarsi dalla commissione baleniera internazionale (IWC) e riprendere la Caccia alle balene è un fatto estremamente grave. Ignorando le prescrizioni dell’IWC e prefiggendosi di Cacciare le balene, il Giappone di fatto calpesta gli accordi internazionali finalizzati alla gestione e alla conservazione delle balene nel mondo. La decisione di mettere gli interessi di Caccia commerciale e insostenibile ...

Caccia alle balene - il Giappone dice addio alla Commissione internazionale e riprende le catture a scopo commerciale : Il Giappone uscirà dall’International Whaling Commission (ICW), la Commissione internazionale per la Caccia alle balene, con l’obiettivo di riprendere la Caccia per scopi commerciali a luglio 2019. Una decisione annunciata nel corso di una conferenza dal capo di gabinetto Yoshihide Suga ma nell’aria da tempo. D’altronde già a settembre scorso il Giappone aveva proposto di revocare il divieto nel corso del vertice annuale dell’Iwc in Brasile. La ...

