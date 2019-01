Britney Spears si prende una pausa dalla musica | ' Mio padre è malato'

Britney Spears annulla il suo tour : in pausa dalla musica per stare vicina al papà malato : Britney Spears lascia la musica per stare vicina al papà malato : non è una decisione definitiva ma solo temporanea, ed è stata comunicata dalla popstar americana in un lungo post su Instagram. ...

Britney Spears prende una pausa dalla musica : «Mio padre prima di tutto»

Britney Spears realizzerà nuova musica nel 2019 : A rivelarlo è stato il suo manager The post Britney Spears realizzerà nuova musica nel 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Giuseppe Giofrè - da Amici al corpo di ballo di Britney Spears : aveva già lavorato con Taylor Swift : Dalla Calabria agli States: Giuseppe Giofr è, vincitore di Amici 11 , ha realizzato il suo più grande sogno, per sua stessa ammissione. Il ballerino lanciato dal talent di Maria De Filippi, infatti, è ...

Britney Spears : Giuseppe Giofrè - ex di Amici - corona il suo sogno ballando per la star : Il ballerino e vincitore nella categoria danza di 'Amici di Maria De Filippi', Giuseppe Giofrè, aveva recentemente confermato di aver abbandonato il suo ruolo di ballerino professionista nel corpo di ballo del talent-show di Canale 5, per sopraggiunti impegni lavorativi che lo avrebbero visto impegnato a lavorare all'estero. In rete, sono emerse alcune indiscrezioni concernenti il nuovo show di Britney Spears che partirà il prossimo febbraio, ...

Britney Spears ha cantato “White Christmas” per i fan via Instagram : ecco la video dedica : Ora sì che siamo nel giusto spirito natalizio The post Britney Spears ha cantato “White Christmas” per i fan via Instagram: ecco la video dedica appeared first on News Mtv Italia.