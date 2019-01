Britney Spears | Mio padre gravemente malato viene prima di tutto Mi prendo una

huffingtonpost

(Di sabato 5 gennaio 2019) Una pausa dalla musica per assistere il. È questo l'annuncio cheha dato ai suoi fan con un lungo post su Instagram: "Non so nemmeno da dove iniziare, è così difficile parlarne", ha scritto la pop star: "Non farò concerti per il nuovo Domination Tour. Non vedevo l'ora di esibirmi e di rivedervi, annullare lo show mi spezza il cuore". Il post prosegue piegando la ragione di questo momentaneo addio alle scene:"Un paio di mesi fa mioè stato ricoverato in ospedale in fin di vita. Siamo tutti grati che abbia superato la crisi e che ne sia uscito vivo, ma la strada che deve percorrere è ancora lunga. "È stata una decisione difficile, ma spero possiate capire che in questo momento mi devo dedicare completamente alla famiglia. Apprezzo le vostre preghiere e il vostro sostegno".Visualizza questo ...