Bonus verde e sconto bus | ecco il nuovo 730

Modello 730 con Bonus verde e sconto bus-treni/ Prima versione 2019 : ecco le novità : Modello 730 con bonus verde e sconto bus-treni . Prima versione 2019 : ecco le novità , prevista la detrazione per le 'polizze calamità' ma non solo.

Fisco - arriva il modello 730 del 2019 col Bonus verde e lo sconto bus e treni : Sul sito dell’Agenzia delle Entrate la prima versione. Tante novità: prevista la detrazione per le «polizze calamità» e quella in favore dei figli affetti da disturbi specifici dell’apprendimento. Agevolazioni per le donazioni in favore del terzo settore