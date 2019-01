Bologna | Ogbonna dice no

itasportpress

(Di sabato 5 gennaio 2019) Angeloresterà al West Ham . Questa, almeno, è la volontà del giocatore, che, secondo quanto raccolto da Sky Sport , non avrebbe neanche preso in considerazione la proposta del, alla ricerca di rinforzi per ottenere una difficile salvezza. Alla base della scelta del difensore vi sarebbe il maggior ...