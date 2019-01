Bob a 2 | Coppa del Mondo Altenberg 2019 | Francesco Friedrich fa tre su tre | battuto Kripps

Bob donne - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Mariama Jamanka rimonta e vince ancora! Sul podio de Bruin e Meyers-Taylor : Prosegue il dominio di Mariama Jamanka in questo primo scorcio di Coppa del Mondo di bob 2019. La bobbista tedesca ha vinto anche sulla pista di casa di Altenberg, grazie ad una bella rimonta nella seconda manche, che l’ha portata dalla terza posizione fino al secondo successo stagionale dopo l’esordio vittorioso di Sigulda (al quale va aggiunto la piazza d’onore conquistata a Winterberg). Mariama Jamanka ha disputato una ...

Bob - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Francesco Friedrich e Mariama Jamanka provano ad allungare sugli inseguitori : Dopo la lunga sosta per le vacanze natalizie, torna in scena la Coppa del Mondo di bob, che si appresta a disputare la terza tappa stagionale, in quel di Altenberg, Germania. Il fine settimana sulla pista della Sassonia (5-6 gennaio) propone una gara per ogni categoria, con gli equipaggi tedeschi pronti, ancora una volta, a fare percorso netto sul budello di casa. Si incomincerà nella giornata di sabato alle ore 13.15 con la prova del bob donne ...

Bob – Coppa Europa : definita la squadra azzurra per la prossima trasferta : Tre coppie azzurre per il due maschile di Coppa Europa, con Baumgartner ci sono Bilotti, Fontana e Verginer per il bob a 4 definita la squadra maschile di bob che parteciperà alla prossima trasferta di Coppa Europa. Sono nove gli atleti convocati dal direttore tecnico Omar Sacco, con tre coppie che parteciperanno alla gara di bob a due in programma venerdì 4 alle ore 15: si tratta di Costantino Ughi-Alexi Atchori Essoh, Patrick ...

Bob - Coppa del Mondo 2018-2018 : dominio tedesco nella tappa di Winterberg - con due triplette nel Bob a 4 : Nel fine settimana di Winterberg, in Germania, valevole per la Coppa del Mondo di bob 2018/19, sono andate in scena tre gare, con altrettanti successi per i padroni di casa, con un dominio che ha lasciato davvero a bocca aperta. Nove gradini del podio a disposizione e ben otto sono andati agli atleti teutonici. Nel bob a 4, poi, la supremazia è stata impressionante, con due triplette consecutive, nelle prime due gare di questa disciplina in ...

Bob a 4 - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : ennesima tripletta tedesca con Friedrich che supera Lochner e Walther : Va all’equipaggio di Francesco Friedrich la seconda gara della tappa di Winterberg, in Germania, per la Coppa del Mondo di bob a 3 2018/19. Come ieri è ancora tripletta per i padroni di casa con il team composto da Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis che chiude con il tempo complessivo di 1:48.57 (4 centesimi meno del tempo che ieri ha regalato la vittoria a Nico Walther) con 36 centesimi sui connazionali Johannes ...

Bob a 4 - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : tripletta tedesca - Nico Walther precede Friedrich e Lochner : Si riassume in un vero e proprio festival tedesco la prima gara della tappa di Winterberg, in Germania, per la Coppa del Mondo 2018/19 di bob a 4, che sanciva l’esordio della competizione in questa annata. La vittoria, infatti, va ai padroni di casa Nico Walther, Paul Krenz, Alexander Roediger, Eric Franke con il tempo totale di 1:48.61, precedendo il team di Francesco Friedrich, Jannis Baecker, Martin Grothkopp, Alexander Schueller di ...

Bob - Coppa Europa 2019 : Italia sesta a Koenigssee col Bob a 4 - debutto di Andreutti e Vicenzino : Buon sesto posto per l’Italia del bob a 4 in Coppa Europa. A Koenigssee (Germania) il nostro equipaggio si è reso protagonista di una gara positiva, conclusa con il tempo di 1:39.85 a 1.04 secondi dai vincitori e a 15 centesimi dal podio. Patrick Baumgartner, Mattia Variola, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer hanno lanciato un segnale positivo in vista dei Mondiali juniores che si disputeranno proprio sulla pista teutonica. La gara è stata ...

Bob femminile - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : Stephanie Schneider non sbaglia e beffa Jamanka e Meyers Taylor : Doppietta tedesca nella tappa di Winterberg, proprio in Germania, per la Coppa del Mondo di bob femminile 2018/19. Vince, infatti, Stephanie Schneider superando in extremis la capo-classifica fino a quel momento, Mariama Jamanka. La vincitrice di giornata, invece, completa una seconda discesa impeccabile e va a beffare per appena 7 centesimi la connazionale che, dal canto suo, si mangia le mani per aver gettato alle ortiche la seconda vittoria ...

Bob - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : due gare per il 4 - tra le donne favorita Elana Meyers Taylor : Seconda tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob: dopo l’esordio in Lettonia, sul budello di Sigulda, ci si sposta in Germania, su un catino tradizionale come quello di Winterberg. Programma particolare che prevede sabato il bob a 2 femminile e il 4, che poi doppierà la domenica. Non sarà impegnato dunque il 2 al maschile che ha visto due prove in terra baltica. C’è dunque l’esordio per il 4 che vedrà comunque i ...

Bob a 2 - l’Italia femminile torna in Coppa Europa dopo otto anni con Andreutti e Vicenzino : Sabato 15 dicembre a Koenigsse (Germania) dopo oltre otto anni un equipaggio azzurro tornerà a gareggiare nel bob a 2 femminile in Coppa Europa. L’ultima volta che l’Italia partecipò in questa specialità in ambito femminile fu nella stagione 2009-2010 e ora grazie alla coppia formata da Giada Andreutti e Tania Vicenzino potremo rivedere i nostri colori in azione. Queste due atlete, entrambe friulane, sono accomunate da un passo nell’atletica, ...

Bob - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo l’esordio in terra lettone di Sigulda, torna subito in pista la Coppa del Mondo di bob 2018/19, per la classica tappa di Winterberg, in Germania. Il fine settimana nella Renania Settentrionale, vedrà due gare di bob a 4 uomini e la prova individuale femminile, mentre la prova individuale maschile tornerà nella terza tappa, il 5 gennaio 2019 ad Altenberg, sempre in Germania. Andiamo a conoscere nel dettaglio, dunque, il programma ...

Bob - Coppa del Mondo 2018-2019 : Francesco Friedrich parte con una doppietta - tra le donne Mariama Jamanka inizia vincendo : Il primo fine settimana della Coppa del Mondo di bob 2018/19 a Sigulda, in Lettonia, ci ha subito consegnato tre vittorie tedesche, due con Francesco Friedrich tra gli uomini, una con Mariama Jamanka tra le donne, ma gli spunti non sono mancati, dalla squalifica di Elana Meyers-Taylor, fino alla risposta di Oskars Kibermanis alla doppietta di Friedrich. Nella prima giornata di gare il successo, tra gli uomini, era andato a Francesco Friedrich, ...