Bimbo investito | si è slacciato da solo

Bimbo 3 anni scende da auto padre - investito e ucciso : Un Bimbo di tre anni di origini senegalesi e' morto investito da un'auto, nel tardo pomeriggio nel Cesenate. Era in macchina col padre, tra la provinciale Cagnona e via Palmezzano, a San Mauro Pascoli: l'uomo ha accostato, per motivi non chiari. Il Bimbo, su un seggiolino sul retro, e' sfuggito alla sua attenzione, e' sceso e ha attraversato: una vettura l'ha schivato, un'altra invece l'ha centrato. E' morto poi all'ospedale Bufalini di Cesena. ...