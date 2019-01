Biathlon | Coppa Italia Fiocchi | a Forni Avoltri la sprint senior è di Pietro Dutto Lisa

oasport

(Di sabato 5 gennaio 2019) Sono state recuperate oggi, a, le gare di, con particolare riferimento alle. Nella garamaschile ha vintosu Giuseppe Montello e Luca Ghiglione., atleta delle Fiamme Oro, è così passato a condurre la graduatoria generale ai danni di Nicola Romanin.Molti occhi, però, si sono diretti sul settore femminile, perchéVittozzi ha deciso di scendere in pista per allenarsi in vista della ripresa delladel Mondo, che avverrà a Oberhof nella prossima settimana.Nelle gare junior maschile e femminile si sono imposti rispettivamente Daniele Fauner e Samuela Comola. Al comando delle rispettive classifiche ci sono lo stesso Fauner e Francesca Viviani.La categoria Under 19 vede invece in testa Tommaso Giacomel, anche se oggi ha dovuto cedere 52″ a Didier Bionaz a causa di una giornata no al tiro. Al femminile ...