Berdych ferma sogni Cecchinato | allarme Sharapova

ilfogliettone

: Tennis, Atp Doha: Cecchinato si arrende in semifinale a Berdych, Bautista ferma Djokovic - infoitsport : Tennis, Atp Doha: Cecchinato si arrende in semifinale a Berdych, Bautista ferma Djokovic - blogstreetnews : [Fonte: tenniscircus_com] Atp Doha: Bautista ferma Djokovic, Cecchinato si arrende a Berdych -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Con in tasca il nuovo best ranking (da lunedi' sara' numero 18 della classifica mondiale) Marconon e' riuscito a raggiungere la sua terza finale nel circuito maggiore, la prima in carriera sul cemento. Nella semifinale del "Qatar ExxonMobil Open" sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile (gli altri due sono Brisbane e Pune), il 26enne palermitano, numero 20 Atp e quarto favorito del seeding, per la quinta volta al penultimo atto di un torneo ATP, ha ceduto di fronte al ceco Tomas, attualmente numero 71 della classifica mondiale dopo un 2018 segnato da problemi fisici e chiuso praticamente a meta' stagione, in gara grazie ad una wild card: 7-6(6) 6-3 il punteggio, in un'ora e mezzo di gioco, in favore dell'ex numero 4 del mondo, gia' finalista qui nel 2015to da ...