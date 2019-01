Bautista Agut vince il torneo di Doha

Bautista Agut vince torneo di Doha : ANSA, - ROMA, 5 GEN - Roberto Bautista Agut vince il torneo Atp 250 di Doha. Lo spagnolo, dopo aver eliminato il numero uno Nole Djokovic, in finale si è imposto sul ceco Thomas Berdych in tre set con ...

Tennis - ATP Doha : vince Roberto Bautista Agut - Berdych crolla al terzo set : ATP 250 di Doha: Roberto Bautista Agut ha vinto il nono titolo in carriera, battuto in finale Tomas Berdych in tre combattutissimi set Roberto Bautista Agut ha vinto il torneo Atp 250 di Doha (cemento, montepremi 1.313.215 dollari). Lo spagnolo, numero 24 del mondo e 7 del seeding, ha sconfitto il ceco Tomas Berdych, numero 71 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Per Bautista si tratta del ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Roberto Bautista Agut realizza l’impresa e sconfigge Novak Djokovic in tre set. Lo spagnolo vola in Finale! : Incredibile ma vero: lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.24 del mondo) ha sconfitto il n.1 del ranking Novak Djokovic nella prima semifinale dell’ATP di Doha 2019. Un’impresa quella realizzata dall’iberico che aveva uno storico decisamente negativo contro il serbo: 7 sconfitte ed 1 successo. Una vittoria in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6(6) 6-4 in 2 ore e 37 minuti di partita al termine di una vera e propria battaglia. ...

Tennis - ATP Doha : Wawrinka sconfitto in due set - Bautista Agut vola in semifinale : Tennis, ATP Doha – Stan Wawrinka è stato sconfitto da Bautista Agut in due set, un doppio 6-4 per battere lo svizzero Tennis, ATP Doha: Stan Wawrinka è stato eliminato ai quarti di finale. Bautista Agut lo ha sconfitto in due set, con un doppio 6-4 che lo proietta dunque alle semifinali dove affronterà il vincente dell’incontro tra Djokovic e Basilashvili. Per Stan Wawrinka un avvio di 2019 tra alti e bassi, ma qualora dovesse ...

Tennis - ATP Doha : Matteo Berrettini sconfitto in due set all’esordio dallo spagnolo Bautista Agut : Inizia con una sconfitta la nuova stagione Tennistica per Matteo Berrettini. Il romano è stato battuto al primo turno del torneo ATP 250 di Doha dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 24 del mondo e settima testa di serie, in due set con il punteggio di 6-1 6-4 dopo poco meno di un’ora di gioco. Un primo set completamente dominato dall’iberico, che nei primi due turni al servizio non concede neanche un quindici ...

