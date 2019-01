Basket | Serie A 2019 | 14a giornata | Avellino corsara a Brindisi con 18 punti di Caleb

Diretta Brindisi Avellino / Risultato live 0-0 - streaming video e tv : palla a due - via! - Basket Serie A - : Diretta Brindisi Avellino, streaming video e tv: bella partita al PalaPentassuglia dove la Happy Casa cerca la qualificazione alla Final Eight.

Basket femminile - 12a giornata Serie A1 2019 : Venezia a Broni per continuare a vincere - esordio per Nicole Romeo con la maglia di Ragusa : Con l’inizio del 2019 si apre anche il girone di ritorno della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dopo le prime undici partite la classifica vede sempre al comando Venezia, ancora imbattuta, con quattro punti di margine su Schio, prima delle inseguitrici. Più indietro Ragusa, Broni e un terzetto composto da San Martino di Lupari, Lucca e Napoli. La lotta salvezza sembra essere invece un discorso tra Battipaglia, Torino ed Empoli. Non ...

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Venezia-Cremona per un pezzo di secondo posto - Milano-Trento rivincita della finale scudetto : Mentre la lotta per gli ultimi tre posti che valgono le Final Eight di Coppa Italia (Firenze, 14-17 febbraio) si fa sempre più aspra, la quattordicesima giornata del campionato di Serie A offre diversi spunti: nella zona di testa c’è lo scontro Venezia-Cremona, al termine del quale una delle due lascerà il secondo posto, mentre nella zona salvezza Reggio Emilia e Pesaro vanno a caccia di punti fondamentali, così come Torino e Cantù. Va in ...

Serie A Basket - il calendario della 14a giornata (5-6 gennaio) : programma - orari - tv e streaming : Primo appuntamento del 2019 per la Serie A 2018-2019 di basket. Tra domani, sabato 5 gennaio, e dopodomani, domenica 6 gennaio, andrà in scena la quattordicesima giornata del massimo campionato nazionale, penultimo turno del girone di andata. La scorsa settimana la capolista Milano è incappata nella prima sconfitta stagionale, mentre Venezia è stata raggiunta in seconda posizione da Cremona, Varese e Avellino. In fondo alla classifica è rimasta ...

Basket - 13ª Giornata Serie A – I provvedimenti disciplinari per le gare del 30 dicembre 2018 : I provvedimenti disciplinari della 13ª Giornata della Serie A di Basket: ammende per Trento, Bologna, Pesaro e Trieste Emesso il comunicato sulle sanzioni riguardandi le gare del 30 dicembre 2018 valevoli per la 13ª Giornata della Serie A. Ecco le ammende inflitte ai club del massimo campionato italiano: DOLOMITI ENERGIA TRENTO. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri. SEGAFREDO BOLOGNA. Ammenda di ...

Basket - Serie A – La protesta di Milano : c’è un errore clamoroso nel punteggio della sconfitta contro Avellino [GALLERY] : L’Olimpia Milano protesta per un errore arbitrale durante la sfida contro Avellino: il primo ko dei ragazzi di coach Pianigiani coincide con una ‘disattenzione’ nel punteggio Nell’ultima partita del 2018, quella coincisa co la 13ª Giornata del campionato di Serie A, l’Olimpia Milano è stata sconfitta per la prima volta dopo 12 successi. I ragazzi di coach Pianigiani hanno perso con Avellino, ma sulla partita ...

Basket - Serie A 2019 : i migliori italiani della 13a giornata. Un super Moraschini - Filloy aiuta Avellino nell’impresa : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 13a giornata della Serie A di Basket Ariel Filloy: la vittoria della giornata è senza dubbio quella della Sidigas Avellino, che è riuscita a fermare l’imbattibilità dell’Olimpia Milano. Una straordinaria prestazione dei campani, che, per una sera, dimenticano i problemi societari e fanno vivere ai loro tifosi una grande domenica. Ottimo come sempre il contributo del play ...

Serie A Basket - risultati e classifica dopo la 13ª Giornata – Primo ko per Milano - dietro un poker di seconde : L’Olimpia Milano si ferma per la prima volta, al secondo posto si forma un poker di 4 squadre: risultati e classifica della 13ª Giornata della Serie A di Basket L’ultima Giornata della Serie A d Basket del 2018 coincide con una grande sorpresa. dopo 12 vittorie consecutive, l’Olimpia Milano perde il Primo incontro della sua regular season contro Avellino che sale al secondo posto. Una seconda piazza ‘condivisa’ con ben 3 squadre: Venezia ...

Basket - Serie A : primo stop per Milano - Avellino fa l'impresa. Venezia cade a Reggio Emilia : Alla 13a giornata del campionato di Basket, si interrompe l'imbattibilità dell'Armani Milano . La Sidigas Avellino vince in casa 85-81: prova mostruosa di Sykes , 31 punti,, bene anche Green , 18, e ...

Basket - Serie A 2019 - 13a giornata : Pesaro dura due quarti - Varese aggancia il gruppo delle seconde : Non si ferma più la marcia dell’Openjobmetis Varese: la formazione di Attilio Caja vince con facilità, e ottiene matematicamente la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, nella trasferta di Pesaro contro la VL e aggancia a quota 18 il gruppo in seconda posizione, che diventa in questo modo un quartetto. La chiave della partita, terminata col punteggio di 78-98 è tutta nell’allungo, a cavallo tra i due quarti centrali, della ...

Serie A Basket - 13ª Giornata – Varese nel gruppone delle seconde - Pesaro si arrende in casa : Varese supera Pesaro in trasferta e aggancia il gruppone del secondo posto formato da Avellino, Cremona e Venezia: i ragazzi di coach Caja si impongono per 78-98 Milano si ferma nella 13ª Giornata e dietro i ragazzi di coach Pianigiani si forma un nutrito gruppo di inseguitrici formato da addirittura 4 squadre: ad Avellino (prima a battere l’Olimpia in campionato), Venezia (sconfitta da Reggio Emilia) e Cremona (vittoriosa su Torino) si ...

Basket Serie A - l'Olimpia Milano ad Avellino perde la prima stagionale. Tutti i risultati della 13giornata : Si ferma a 13 la striscia di imbattibilità dell' Olimpia Milano , che cade al PalaDelMauro, battuta per 85-81 dalla Sidigas Avellino , al termine di un match combattuto e in equilibrio. A fine match, ...

Diretta Pesaro Varese / Risultato live 0-0 - info streaming video Rai : palla a due! - Basket Serie A1 - : Diretta Pesaro Varese, streaming video Rai: terza in classifica in Serie A1, la Openjobmetis cerca la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Serie A Basket - 13ª Giornata – Cremona batte Torino : agganciate Venezia e Avellino al 2° posto in classifica : Cremona vince l’ultima gara del 2018 battendo Torino nella sfida della 13ª Giornata di Serie A: la formazione di coach Sacchetti aggancia Venezia e Avellino al secondo posto Nella Giornata in cui Olimpia Milano e Venezia commettono un passo falso, la prima perdendo per la prima volta in stagione contro Avellino, mentre la seconda finendo ko per la 4ª volta in campionato contro Reggio Emilia, è Cremona a poter sorridere. Grazie al successo ...