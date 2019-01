Basket | Mike James contro la polizia di Milano | ' Io fermato con la pistola puntata

Razzismo - l accusa del giocatore dell Armani Basket Mike James su Twitter 'Io - discriminato dalla polizia a Milano' : Il playmaker dell'Armani basket, Mike James, accusa la polizia di Milano di discriminazione. Su Twitter scrive di esser stato fermato a City Life, zona in cui risiede, insieme a due amici da ...

LIVE Milano-Varese Basket - Serie A in DIRETTA : Milano doma Varese per 72-67 - 27 punti di Mike James : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Varese, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Grandissima attesa per il 177° derby lombardo tra le due formazioni: l’Olimpia vuole difendere la prima posizione e continuare il proprio cammino senza sconfitte, mentre la squadra di Attilio Caja è in un eccellente momento di forma e arriva da quattro vittorie consecutive. Oltre ...

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 22-20 Milano nel primo quarto - 6 punti per Mike James : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

Risultati Serie A Basket 6ª Giornata – Olimpia Milano implacabile : Mike James stende Reggio Emilia : L’Olimpia Milano trova il sesto successo in altrettante partite di campionato: i ragazzi di coach Pianigiani supera Reggio Emilia 100-75 Continuano a viaggiare appaiate Venezia e Milano, entrambe in testa al campionato di Serie A, con 12 punti raccolti in 6 partite. Al successo di ieri dei veneti, vittoriosi a Sassari, ha risposto nel pomeriggio di oggi l’Olimpia Milano, superando 100-75 Reggio Emilia. Fra le file dei campioni in carica si ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte l'Efes Istanbul 81-80 - decide Mike James : Olimpia Milano-Efes Istanbul 81-80, la cronaca Pianigiani sceglie la sostanza e l'esperienza di Cinciarini in quintetto, per sgravare James dai compiti di playmaking e dare più solidità in difesa. L'...