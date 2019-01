Basket | James | ' La polizia mi ha fermato pistole alla mano'

Il Basket libero di James Harden batte Golden State all'overtime : Dicevano che era bravo, molto bravo, ma per essere un campione "deve per forza dimostrarlo contro i più forti e quasi mai contro i più forti riesce a essere stellare". Da quando il commentatore Stephen A. Smith ha detto questo nella trasmissione sportiva ESPN First Take James Harden ha deciso di non

Basket - Nba : prima gioia Lakers senza James - Toronto riparte di slancio : ... e contro i Golden State Warriors delle 73 vittorie nella regular season e definita da LeBron 'la migliore squadra mai assemblata', si sia sentito in cima al mondo: 'L'impresa del 2016 è irripetibile,...

LeBron James lancia un avvertimento al Basket americano e a Donald Trump : Sul campo, è sempre una star: nel paradiso del basket, nel campionato Nba, ha appena siglato una tripla doppia lanciando i suoi Lakers contro i Pelicans. Fuori dal campo, LeBron James è, se possibile, ancor più carismatico e diretto. Venerdì sera, sulla ribalta tv preferita, il LeBron James's The Shop sul canale HBO, quando il discorso è caduto sulle proteste dei giocatori NFL, puniti per essersi ...

Basket : Milano batte anche Varese - James marchia a fuoco il derby : L' Armani Milano è imbattibile e vince anche nell'undicesima giornata del campionato di Basket. Al Forum, la Openjob Varese vende cara la pelle e va anche a +7 nell'ultimo quarto, ma non basta: ...

LIVE Milano-Varese Basket - Serie A in DIRETTA : Milano doma Varese per 72-67 - 27 punti di Mike James : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Varese, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Grandissima attesa per il 177° derby lombardo tra le due formazioni: l’Olimpia vuole difendere la prima posizione e continuare il proprio cammino senza sconfitte, mentre la squadra di Attilio Caja è in un eccellente momento di forma e arriva da quattro vittorie consecutive. Oltre ...

LeBron James lancia un avvertimento al Basket americano e a Donald Trump : Sul campo, è sempre una star: nel paradiso del basket, nel campionato Nba, ha appena siglato una tripla doppia lanciando i suoi Lakers contro i Pelicans. Fuori dal campo, LeBron James è, se possibile, ancor più carismatico e diretto. Venerdì sera, sulla ribalta tv preferita, il LeBron James's The Shop sul canale HBO, quando il discorso è caduto sulle proteste dei giocatori NFL, puniti per essersi ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : James e compagni avanti 40-47 all’intervallo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Panathinaikos-Olimpia Milano, sfida valevole per la quattordicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Trasferta molto complicata per la formazione allenata da Simone Pianigiani, in una sfida da considerarsi in tutto e per tutto uno scontro diretto in ottica playoff. Mike James e compagni stanno attraversando un periodo complicato e, dopo un’ottima partenza, hanno trovato cinque ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : il Fenerbahce batte Milano con due triple decisive di Guduric - ma Milano regge molto a lungo coi 31 di James : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano esce sconfitta, ma non travolta, dall’Ulker Sports Arena di Istanbul. Il Fenerbahce prevale per 92-85, ma è soltanto nel finale che costringe la squadra ospite a deporre le armi, per merito di 12 punti di Guduric nell’ultimo quarto, tra cui le due triple che hanno messo in cassaforte la partita. Per la squadra di Zelimir Obradovic c’è l’undicesima vittoria su dodici partite, per ...

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Kalinic risponde a James e Milano perde ancora. Vince il Fernarbahce 92-85 : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la dodicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L’Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all’attivo. Una squadra fortissima quella allenata ...

LIVE Cantù-Milano - Serie A Basket in DIRETTA : primo quarto in equilibrio sul 18-18. 7 di James - 5 per Mitchell e Gaines : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby lombardo tra Cantù e Milano, valevole per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Le due compagini non arrivano alla sfida odierna in un momento esaltante dal punto di vista dei risultati e del gioco, con i canturini reduci da quattro sconfitte consecutive ed i meneghini da tre sconfitte di fila in Eurolega (inframezzate dalla vittoria casalinga con Cremona sul filo di lana). I milanesi ...

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano sotto 63-71 a fine terzo quarto - 19 di James : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 22-20 Milano nel primo quarto - 6 punti per Mike James : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

Diretta Zalgiris Milano/ Risultato live 18-23 e info streaming : ottimo primo quarto di James - Basket Eurolega - - IlSussidiario.net : Eurolega, diretta Zalgiris Milano e info streaming: il Risultato live della partita, segui la cronaca della sfida. L'Olimpia vincerà la settima partita?

“Grazie - ciò che hai fatto è più grande del Basket” - il tributo dei Cleveland Cavaliers a LeBron James è da brividi [VIDEO] : Ieri notte la Quicken Loans Arena di Cleveland ha tributato uno splendido omaggio a LeBron James, ritornato in Ohio da avversario: il video di ringraziamento mette i brividi Ieri notte lo speacker della Quicken Loans Arena ha annunciato con un’insolita ‘gioia’ la formazione ospite. Il motivo è presto detto: porta il numero 23 sulle spalle e risponde al nome di LeBron James. Per la prim volta in stagione, LeBron James è ...