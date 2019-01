Balotelli resta in Francia | accordo ad un passo con il Marsiglia

Calciomercato – Balotelli cambia squadra ma resta in Ligue1 : vicino il passaggio al Marsiglia : Mario Balotelli vicino all’addio dal Nizza: l’attaccante italiano non tornerà in Serie A, vicino l’accordo con il Marsiglia L’addio al Nizza era ormai scontato e per l’ufficializzazione è solo questione di ore: Mario Balotelli se neva dal club rossonero sbattendo la porta. Qualcosa si è rotto con l’allenatore Vieira e di conseguenza con il club che lo ha accolto dopo l’addio alla Serie A, dandogli fiducia e riconsegnandolo al calcio che ...