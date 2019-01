Australian Open | Federer elegge il proprio favorito | “Djokovic parte davanti a tutti”

Tennis : Rafael Nadal - quanti forfait e ritiri! Australian Open a rischio per lo spagnolo? : Strada in salita per Rafael Nadal. Non serve certo un genio per capire i problemi fisici che sta vivendo l’ex n.1 del mondo del Tennis, attuale n.2 della graduatoria alle spalle del serbo Novak Djokovic. Rafa è reduce dall’ennesimo forfait nell’ATP di Brisbane per un problema muscolare alla coscia, conseguenza a detta del diretto interessato del lungo periodo di inattività. Il campione spagnolo, infatti, dopo la semifinale ...

Nadal si ritira da Brisbane : Australian Open a rischio? : Per dovere di cronaca, a rimpiazzare il maiorchino sarà Taro Daniel. Potrebbe a questo punto essere a rischio anche il primo Slam stagionale - di cui non ha proprio bellissimi ricordi dal successo ...

ATP Brisbane – Rafa Nadal dà forfait : problema alla coscia - Australian Open a rischio : Rafa Nadal è stato costretto ad annunciare il forfait per l’ATP di Brisbane: lo spagnolo fermato da un problema alla coscia sinistra, rischia di saltare gli Australian Open Il 2019 di Rafa Nadal inizia nel peggior modo possibile. Il tennista spagnolo ha annunciato il suo forfait per il torneo ATP di Brisbane, causato da un problema alla coscia sinistra. Nadal, che aveva già saltato la ‘finalina’ dell’esibizione di Abu Dhabi, si è ...

Tennis - per Del Potro niente Australian Open : ROMA - Juan Martin Del Potro non parteciperà agli Australian Open , che cominciano a Melbourne il prossimo 14 gennaio. Lo ha annunciato il 30enne Tennista argentino, numero 5 del ranking Atp , ...

Tennis - Del Potro non recupera per gli Australian Open - Murray ok - italiani out : La prossima generazione è già lì' e ha individuato nel numero quattro del mondo, il tedesco Alexander Zverev, il croato Borna Coric, ora numero 12 e nel numero 15 greco Stefanos Tsitsipas come le ...

Kyrgios - l’approccio al 2019 è quello… sbagliato : “voglio giocare meno - se vinco gli Australian Open potei…” : Nick Kyrgios fa già parlare di sé in vista del 2019: il tennista aussie vuole giocare meno tornei e svela un’idea che gli frulla in testa in caso di vittoria degli Australian Open Il 2019 non è ancora iniziato ma Nick Kyrgios ha deciso di mettere la mani avanti in vista della nuova stagione. Il mantra è uno solo: giocare di… meno. Il giovane tennista Australiano ha spiegato, in una recente intervista, di soffrire la lontananza da casa a ...

Tennis - Australian Open : montepremi record : 39 milioni di euro. E' la cifra record del montepremi dell'Australian Open, il primo slam del Tennis in partenza a Melbourne il 14 gennaio. Craig Tiley, il direttore del torneo ha annunciato l'aumento ...

Tennis - Australian Open 2019 : il montepremi. Quanto guadagna il vincitore? Cifre in aumento rispetto al 2018 : Non è una novità che i tornei del Grande Slam continuino a far registrare un aumento del montepremi offerto all’intero parco dei giocatori impegnati (più di 300 considerando singolare e doppio di entrambi i sessi): da anni c’è una sorta di corsa a chi offre le somme più alte. Gli Australian Open 2019 non fanno eccezione: l’innalzamento del montepremi di quest’anno è pari al 14% rispetto al 2018, per un totale di 62.5 ...

Australian Open 2019 : il montepremi. Quanto guadagna il vincitore? Cifre in aumento rispetto al 2018 : Non è una novità che i tornei del Grande Slam continuino a far registrare un aumento del montepremi offerto all’intero parco dei giocatori impegnati (più di 300 considerando singolare e doppio di entrambi i sessi): da anni c’è una sorta di corsa a chi offre le somme più alte. Gli Australian Open 2019 non fanno eccezione: l’innalzamento del montepremi di quest’anno è pari al 14% rispetto al 2018, per un totale di 62.5 ...

Australian Open 2019 : montepremi da record che fa “felici” qualificazioni - primi turni e doppi : Australian Open 2019, il montepremi del torneo di Melbourne è sempre più ricco, la sua suddivisione sarà molto particolare… Sarà un Australian Open da record quello in programma a Melbourne dal 14 al 27 gennaio 2019. Il primo major stagionale avrà infatti un montepremi di 62,5 milioni di dollari Australiani (poco meno di 39 milioni di euro), con un incremento del 14% rispetto al 2018. Ai vincitori dei tornei di singolare andrà un ...

Calendario Australian Open 2019 : date - programma e orari dal primo turno alla finale : Il primo Slam dell’anno si avvicina a grandi passi: l’edizione numero 107 degli Australian Open caratterizzerà l’intera seconda metà di gennaio nel panorama tennistico mondiale. Ci sarà anche spazio per la novità del tie-break ai 10 punti sul punteggio di 6 giochi pari nel quinto set. Roger Federer e Caroline Wozniacki difenderanno il titolo conquistato nel 2018: lo svizzero e la danese, però, partono un po’ ...

Australian Open 2019 - date di inizio e fine. Calendario - programma - orari e tv : La terza settimana del 2019 porta al mondo del tennis il primo grande momento della stagione: cominciano gli Australian Open, il primo dei quattro tornei del Grande Slam dell’anno, vinto nelle due ultime edizioni da Roger Federer. Lo svizzero, nel 2017 e 2018, ha battuto rispettivamente Rafael Nadal e Marin Cilic, entrambi in cinque set. Al femminile, invece, detiene il titolo la danese Caroline Wozniacki. Nell’anno che sta per ...

Australian Open - novità in vista per i match maschili : dieci minuti di pausa in caso di caldo estremo : Per fronteggiare l’emergenza caldo gli organizzatori hanno stilato una ‘scala di stress da calore’ che tiene conto di diversi elementi dieci minuti di pausa in caso di caldo estremo, è la misura che verrà adottata agli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam in programma dal 14 gennaio al Melbourne Park, nei match del singolare maschile. E’ quanto hanno annunciato oggi gli organizzatori dopo le lamentele ...

Tennis - Australian Open Jr : tanti italiani al via - ma non c'è la Cocciaretto : TORINO - Numerosa la presenza azzurra nelle entry-list degli Australian Open Junior , primo Grade A stagionale in programma a Melbourne dal 16 al 26 gennaio. Per quanto riguarda, i ragazzi in 4 ...