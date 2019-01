Atletica | Campaccio 2019 | data | programma | orario d’inizio e tv Come seguire la corsa

oasport

(Di sabato 5 gennaio 2019) Domenica 6 gennaio si disputerà il, grande classica italiana delle corse campestri. Il tradizionale appuntamento a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano), giunto alla 62^ edizione, si preannuncia decisamente spettacolare con la presenza di alcune grandi stelle. Al maschile attesa la lotta tra gli etiopi Selemon Barega e Hagos Gebrhiwet, rispettivamente quarto uomo più veloce della storia sui 5000 metri e bronzo olimpico sulla distanza. Cercheranno spazio gli azzurri Yeman Crippa, Daniele Meucci e Yohanes Chiappinelli. Al femminile i favori del pronostico sono tutti per la turca Yasemin Can, spiccano le azzurre Nadia Battocletti e Sara Dossena.Di seguito il calendario completo, ildettagliato e tutti gli orari delcampestre internazionale inserita nel circuito IAAF Cross Country Permit. Le gare seniores saranno trasmesse in ...